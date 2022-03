Morto storico autore di videogiochi: ha lavorato anche a Fallout

Scott Bennie, scrittore, produttore e designer di molteplici videogiochi e giochi di ruolo da tavolo, è morto all’età di 61 anni a causa di complicazioni legate alla polmonite, come confermato sulla sua pagina Facebook.

In Interplay negli anni ’90 Bennie è stato produttore e designer su entrambi i volumi dell’adattamento de Il Signore degli Anelli, così come lo strategico Castles e Castles: The Northern Campaign.

Altri lavori come scrittore includono titolo come Star Trek Starfleet Academy, Judgment Rites, Star Trek: 25th Anniversary, Starfleet Command, e Starfleet Command 2, così come Castles 2: Siege and Conquest.

Importante ricordare il suo contributo all’originale Fallout, primissimo capitolo di una saga ancora oggi assolutamente in voga.

In un’intervista pubblicata su Steemit nel 2017, Bennie ha dichiarato (via PC Games N): «Non ho avuto molto a che fare con Fallout. Qualche mappa, alcuni pezzi dell’Hub e alcuni messaggi di sistema. E il Perk ‘Mysterious Stranger’. Ho dato il nome a Dogmeat [il cane, n.D.R.] se qualcosa resterà della mia carriera di scrittore, sarà proprio quello».

Di Bennie ricordiamo anche Descent, Descent to Undermountain, Stonekeep, Champions of Norrath, e l’edizione potenziata su CD-ROM dell’originale SimCity.

The entire Champions and Cryptic family is saddened to hear about the passing of Scott Bennie, aka Thundrax, a long time designer for the pen and paper Champions game and a avid player of CO. Rest in peace, Scott, we'll miss you terribly. pic.twitter.com/wACrE3k3qI — Champions Online (@ChampionsFFA) March 29, 2022

L’autore scomparso è stato anche un prolifico designer di giochi di ruolo da tavolo, avendo scritto supplementi e avventure per Dungeons & Dragons, Champions, Marvel Superheroes, Mutants & Masterminds, e adattamenti de Il Signore degli Anelli e World of Warcraft.

Su Twitter, gli sviluppatori che hanno lavorato con Bennie in tutti questi anni hanno postato vari tributi lodando la sua bravura, così come la sua gentilezza e intelligenza.

Ricordiamo che nelle scorse ore è venuto a mancare anche un altro, giovanissimo sviluppatore indipendente di soli 32 anni.

Sempre pochi giorni fa è scomparsa anche una storica voce del doppiaggio italiano, la quale aveva preso parte anche a giochi come Uncharted e a serie come Dragon Ball.