Mortal Kombat, il film: il trailer leak è online!

Come preannunciato durante la giornata di ieri, Mortal Kombat – Il film avrebbe ricevuto oggi il primo trailer, in grado di farci capire le qualità del lungometraggio ispirato alla saga di picchiaduro più sanguinosa di sempre.

In attesa della versione ufficiale che approderà online nelle prossime ore, è ora apparsa in rete l’edizione in lingua russa. Trovate il video, della durata di poco più di due minuti, nel player sottostante.

Nota di redazione: il filmato potrebbe essere rimosso a breve: vi aggiorneremo non appena sarà pubblicato ufficialmente da Warner Bros. Pictures e HBO.

Il film seguirà le vicende del lottatore Cole Young: l’uomo è abituato a combattere per soldi ed è all’oscuro delle sue origini e del motivo per cui l’Imperatore dell’Outworld – Shang Tsung – abbia inviato il suo guerriero più forte e spietato, noto come Sub-Zero, a dargli la caccia.

Temendo per l’incolumità dei suoi affetti, Cole si mette alla ricerca di Sonya Blade guidato da Jax, il Maggiore delle Forze Speciali in possesso dello stesso marchio a forma di drago che Cole ha fin dalla nascita. Dopo essere arrivati nel tempo di Lord Raiden, Cole sarà addestrato dagli esperti guerrieri Liu Kang, Kung Lao e dal mercenario Kano.

Nel cast troviamo Ludi Lin, Mehcad Brooks, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Chin Han e Sisi Stringer.

Prodotto da James Wan (Aquaman, Fast & Furious) e diretto dal regista Simon McQuoid, il film di Mortal Kombat uscirà nei cinema americani e sul catalogo HBO Max in contemporanea a partire dal 16 aprile 2021. Purtroppo al momento non vi è ancora nessuna conferma circa l’uscita del film anche in Italia. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.