Mortal Kombat, ecco gli incredibili motion poster dei kombattenti (e quando uscirà il trailer)

HBO Max e Warner Bros. Pictures sono pronti ad alzare il sipario sul film live-action di Mortal Kombat, basato sulla celebre saga di picchiaduro sviluppata da NetherRealm Studios.

Ora, in attesa del primo trailer previsto durante la giornata di domani, giovedì 18 febbraio, sono apparsi online i primi motion poster dei vari kombattenti che vedremo nel film in uscita ad aprile.

Da Sub-Zero a Chin Han, passando per Kung Lao e Mileena. Trovate le immagini poco sotto, nei tweet provenienti dall’account ufficiale del film:

Jessica McNamee is Sonya Blade. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/esN6nGMwme — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Chin Han is Shang Tsung. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/5Bym7XaiQJ — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Lewis Tan is Cole Young. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/PUzHjZm1PL — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Max Huang is Kung Lao. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/dKwIIX2FkH — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Sisi Stringer is Mileena. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/TMCNsdzsfg — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Josh Lawson is Kano. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/C9DSFBtQYe — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Nel cast del nuovo film troviamo Joe Taslim (Sub-Zero), Mehcad Brooks (Jax), Josh Lawson (Kano), Sisi Stringer (Mileena), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonia), Lewis Tan (Kung Lao), Hiroyuki Sanada (Scorpion) e Chin Han (Shang Tsung).

La sinossi ufficiale della pellicola recita:

In “Mortal Kombat”, il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, è all’oscuro delle sue origini e del motivo per cui l’Imperatore del Mondo Esterno o Outworld noto come Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia. Temendo per l’incolumità della sua famiglia, Cole si mette alla ricerca di Sonya Blade guidato da Jax, Maggiore delle Forze Speciali, il quale è in possesso dello stesso marchio a forma di drago che Cole ha fin dalla sua nascita. Presto, però, Cole si ritrova nel tempo di Lord Raiden, una divinità protettrice della Terra o Earthrealm, che garantisce l’accesso al santuario a coloro che posseggono il marchio.

Mortal Kombat, diretto da Simon McQuoid, uscirà nei cinema e sul catalogo HBO Max dal 16 aprile 2021. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda la release del film in Italia, il quale probabilmente salterà l’uscita nelle sale optando per un rilascio esclusivamente in digitale.