Film di Mortal Kombat: ecco il (brutale) trailer ufficiale in italiano!

Aggiornamento, ore 18.10

Siamo stati raggiunti da Warner Bros. con i dettagli sul trailer in italiano del film, che trovate di seguito.

In merito all’uscita in Italia, per ora Warner si limita a far sapere che il film è atteso prossimamente.

Originale

Dopo i leak delle scorse ore, per il film di Mortal Kombat è venuto il momento della pubblicazione del trailer ufficiale, che ci mostra la pellicola in azione in tutta la sua truculenta brutalità.

Il film, rigorosamente vietato ai minori e presentato come “red band” fin da questo primo video promozionale, sarà realizzato da Warner Bros. e permetterà ai videogiocatori di rivedere in azione sul grande schermo alcuni dei personaggi più iconici della leggendaria saga di picchiaduro.

La pellicola, vi anticipava il nostro Marcello poche ore fa, seguirà le vicende di Cole Young, che cerca di comprendere perché il letale Sub-Zero abbia cominciato a dargli la caccia. Messosi sulle tracce di Sonya Blade, Cole sarà aiutato dall’addestramento di Liu Kang, Kung Lao e da Kano, nel tempio di Raiden, per riuscire ad affrontare i suoi nemici.

Diretto da Simon McQuodi, Mortal Kombat arriverà dal 16 aprile nelle sale americane e sugli schermi del servizio HBO Max. Attendiamo invece di capire se, quando e come sarà distribuito anche in Italia. Per ora, vi lasciamo al video ufficiale, che trovate in embed nel corpo di questo articolo.