Mortal Kombat 12 potrebbe essere stato svelato in anticipo: c’è un indizio

Potrebbe essere giunto il momento di scoprire il prossimo capitolo di una delle saghe picchiaduro più amate: Mortal Kombat 12 potrebbe essere già in sviluppo presso Warner Bros e NetherRealm, stando all’ultimo indizio trapelato da una delle sue star.

Dopo aver infatti completato lo sviluppo e gli aggiornamenti di Mortal Kombat 11 (potete recuperare l’edizione Ultimate a meno di 20 euro su Amazon), gli autori della saga più «mortale» al mondo avevano anticipato di essere già al lavoro su un nuovo progetto, che potrebbe essere proprio una nuova saga del celebre picchiaduro.

Come riportato da VGC, l’attore Andrew Bowen, che negli ultimi capitoli della serie interpreta Johnny Cage, ha infatti pubblicato nelle scorse ore quello che sembra proprio essere un indizio sui lavori in corso del dodicesimo capitolo della saga, grazie a una misteriosa clip pubblicata sul suo profilo Twitter.

Nel video era infatti possibile osservare l’attore entrare nello studio di Warner Bros, con in sottofondo un tema musicale estremamente somigliante a quello dell’opening di Mortal Kombat 2.

Poche ore dopo aver pubblicato il post in questione, l’attore ha però rimosso ogni traccia del video, non facendone più alcuna menzione sui propri profili social: un evento che potrebbe aver dunque confermato il possibile inizio dei lavori per Mortal Kombat 12.

Ricordiamo infatti che lo studio di sviluppo e il publisher non hanno ancora annunciato ufficialmente che il prossimo titolo in sviluppo riguarderà proprio la celebre saga picchiaduro, sebbene sembri molto probabile che Ed Boon e soci lo stiano prendendo in considerazione.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi, come di consueto, a prendere questa possibile anticipazione con le dovute precauzioni: quando sarà arrivato il momento di mostrare nuovamente la vostra abilità con le Fatality, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In ogni caso, non sarebbe la prima volta che Mortal Kombat 12 sarebbe anticipato: gli sviluppatori si erano infatti lasciati sfuggire un simpatico indizio.

A proposito di sequel, vi ricordiamo che è attualmente in lavorazione anche il prossimo film di Mortal Kombat, che promette di essere perfino superiore al primo live-action.