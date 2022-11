Monster Hunter torna con un nuovo capitolo, ma c’è un colpo di scena

Monster Hunter è una saga che da tempo ha guadagnato i favori di tutto il mondo, dopo essere stata per tante generazioni appannaggio del pubblico orientale e di una nicchia occidentale.

In principio è stato World, uscito dopo tanto tempo su una console non-Nintendo (è infatti su PlayStation 4 su Amazon) e che ha aperto l’immaginario di Capcom ad un mondo più aperto.

E Rise, l’episodio per Nintendo Switch e PC, ha consolidato la fama crescente del simulatore di caccia anche grazie ad una espansione davvero massiccia.

Non sappiamo ancora come evolverà la saga, tra rumor più o meno confermati e poi smentiti. O almeno fino ad oggi, perché è arrivato un annuncio particolare.

A quanto pare la saga di Monster Hunter sta tornando, dagli sviluppatori di Pokémon Unite, MOBA dedicati ai mostri tascabili per Switch e mobile (tramite Siliconera).

E quindi sì, come avrete intuito, Timi Studio sta realizzando praticamente Monster Hunter Mobile.

Capcom ha infatti annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco per cellulare dedicato al franchise. Il titolo è confermato per l’uscita su Android e Apple iOS.

L’annuncio non offre troppi dettagli, se non che il titolo verrà lanciato contemporaneamente in tutto il mondo. Il gameplay dovrebbe essere fedele al DNA della saga, perché prevede delle “azioni di caccia” non meglio descritte.

Non è certo il primo videogioco mobile di Monster Hunter, perché il primo è addirittura del 2011, ma è il primo che viene pubblicato nel momento di maggiore popolarità della serie.

Per quanto riguarda Timi Studio, lo sviluppatore ha lavorato su una serie di IP oltre a Pokémon Unite. Il team cinese è stato a lavoro su Saint Seiya: Awakening, The King of Fighters: Destiny e Call of Duty: Mobile.

Nel frattempo i mostri di Monster Hunter sono stati usati per una campagna di prevenzione sul corretto impiego delle norme stradali: davvero.

A proposito di giochi mobile, per un attimo abbiamo tutti creduto che esistesse davvero Bloodborne Mobile. Il titolo è stato pubblicato, ma c’è stato un (altro) colpo di scena.