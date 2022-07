Monster Hunter, il leak sul prossimo capitolo potrebbe essere falso

Mentre l’ultimo capitolo ha spopolato su Switch e PC, i fan di Monster Hunter stanno aspettando di sapere quando arriverà un nuovo episodio multipiattaforma.

Mentre l’ultimo capitolo si è aggiornato con la massiccia espansione Sunbreak, che trovate su Amazon, riportando i giocatori su Nintendo Switch e PC.

Un’espansione definita “massiccia” da Capcom e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è una definizione che calza a pennello per la mole di contenuti.

E, di recente, sembrava proprio che alcuni avessero scoperto il nome del nuovo episodio di Monster Hunter, stando ad alcune informazioni.

Alcuni utenti avrebbero scoperto alcuni file placeholder che permetterebbero di ricevere un codice gratis relativo al nuovo capitolo della saga Capcom.

Il gioco in questione si chiamerebbe Monster Hunter Paradise, dovrebbe essere un sequel di World in uscita su PlayStation, Xbox e PC.

Ma, come riporta VG247, l’autore del leak originale ha ritrattato modificando le sue dichiarazioni.

L’utente ha mostrato che il nome del misterioso gioco è stato modificato in “Placeholder Name”, ovvero il titolo che viene dato ad ogni progetto futuro sul backend di Discord per i giochi non annunciati.

Quindi Monster Hunter Paradise non è il nome del prossimo gioco della saga.

The #MonsterHunter fan on the Discord dev team got busted for making up a MH name as a placeholder so they had to change it.

Seriously though, I dunno why so many people fell for thinking Discord of all places would have such advanced knowledge. Was a good laugh though. https://t.co/9Ur6hEktpd

— Kogath #Sunbreak (@MHKogath) July 24, 2022