Capcom potrebbe aver svelato in anticipo l’ultimo capitolo di un’amata serie

Un nuovo leak arrivato da Discord potrebbe aver svelato in anticipo il nuovo capitolo della saga di Monster Hunter, confermando precedenti indiscrezioni emerse in precedenza dalla stessa Capcom.

Dopo il grande successo ottenuto dagli ultimi capitoli del franchise (potete acquistare Monster Hunter Rise Sunbreak con consegna in settimana su Amazon), sembra che tramite i file del noto client sia emerso il possibile nome ufficiale del prossimo episodio, con tanto di piattaforme previste.

Come riportato da VGC, il gioco in questione si chiamerebbe Monster Hunter Paradise e sarebbe in uscita su PlayStation, Xbox e PC: sembra infatti che alcuni utenti abbiano scoperto alcuni file placeholder che permetterebbero di ricevere un codice gratis relativo al nuovo capitolo della saga Capcom.

Il titolo non è stato annunciato ufficialmente, ma un precedente leak Capcom aveva già svelato potenzialmente lo sviluppo di un nuovo episodio con il nome in codice «Monster Hunter 6», che buona probabilità sarà proprio Paradise.

Accedendo al backend di Discord utilizzando la modalità sviluppatore, un utente è riuscito ad accedere a un evento che permetteva di riscattare un codice per Monster Hunter Paradise, permettendo anche di scegliere se utilizzarlo su PlayStation, Xbox o PC.

Dovrebbe dunque trattarsi con buona probabilità di un sequel di Monster Hunter World e, a meno che non arrivi una possibile versione in cloud, sembrerebbe improbabile un lancio in contemporanea su Switch.

Non è chiaro se l’evento in questione possa riguardare un’eventuale beta, contenuti extra o perfino il gioco completo, ma la certezza è che si tratta di un file placeholder: riscattare il codice non porterebbe infatti, ovviamente, ad alcun risultato.

Considerando che Capcom non ha ancora commentato la notizia né fatto alcun annuncio, è difficile sapere con certezza cosa aspettarsi dal prossimo episodio di Monster Hunter: trattandosi di un leak non confermato, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire l’ultimo capitolo, vi lasciamo alla nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak per tutti i dettagli.

Il franchise è da sempre uno dei più popolari in Giappone, al punto che gli iconici mostri sono stati utilizzati per prevenire gli incidenti stradali.

