Monster Hunter Rise amplia la sua rosa di animaletti adorabili con i Wirebug

Gli appassionati del franchise Monster Hunter sanno bene che, tra i tanti protagonisti della serie di giochi di ruolo di grande successo firmata Capcom, ci sono anche degli animaletti adorabili che fanno da alleati del nostro personaggio – basta pensare ai Felyne, divenuti veri e propri simboli del franchise. E, a quanto apprendiamo oggi, la serie è destinata ad allungarsi con i Wirebug che vedremo in Monster Hunter Rise.

Queste piccole creature vi danno una mano nell’esplorazione di aree elevate o di strapiombi, consentendovi di scalare dei posti dove altrimenti non arrivereste. «Il giocatore può portare un po’ di questi piccoli insetti con sé» ha spiegato Yasunori Ichinose, direttore del gioco, «e danno la possibilità di arrampicarsi per raggiungere aree che sarebbero altrimenti inaccessibili.»

Potrete anche combinare delle azioni con i piccoli Wirebug per sferrare degli attacchi unici sfoderando la vostra spada di fiducia, all’interno di Rise. Queste meccaniche sono state mostrate da vicino poche ore fa, durante la presentazione di Capcom al Tokyo Game Show. Vi proponiamo il video direttamente qui sotto.

Come potete vedere voi stessi, potete sfruttare i Wirebug come vere e proprie “ragnatele di Spider-Man” per attraversare aree impervie ed evitare di finire sul fondo di un dirupo, o per scalare rapidamente.

Vi ricordiamo che l’uscita di Monster Hunter Rise è attesa su Nintendo Switch per il prossimo 26 marzo 2021. È previsto anche l’arrivo di tre apposite statuette amiibo – Palamute, Palico e Magnamalo, ciascuna delle quali darà diritto a un’armatura apposita all’interno del gioco.