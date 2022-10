Modern Warfare 2 potrebbe espandere la campagna single-player a pagamento

Call of Duty: Modern Warfare 2 sta arrivando, e come di consueto arrivano le prime informazioni, anche in netto anticipo.

L’attesissimo Call of Duty è ormai prossimo al lancio (lo potete ordinare su Amazon!) e oggi arriva un rumor che riguarda i contenuti post-lancio.

Mentre ieri i fan di Modern Warfare 2 hanno scoperto che dovranno combattere con una limitazione, relativa al numero di telefono necessario per il login.

Un passaggio per il login che aveva già fatto discutere, e che Blizzard aveva rimosso nel suo shooter appena lanciato proprio a seguito delle polemiche.

Non è una novità che i titoli vengano aggiornati con dei DLC, ovviamente, e Modern Warfare 2 ne potrebbe avere alcuni a pagamento relativi anche alla campagna single player.

La notizia arriva da Insider Gaming, il portale del ben informato Tom Henderson, che riporta alcune dichiarazioni delle sue fonti.

TheGhostOfHope, uno degli insider specializzati in Call of Duty più affidabili sulla piazza, ha riferito che Modern Warfare 2 avrà un DLC della campagna la cui uscita è prevista per il 2023.

Un’affermazione che è stata supportata anche da Jason Schreier di Bloomberg:

«L’anno prossimo venderanno nuove cose per MW2, un’espansione o qualcosa del genere (non sono sicuro di come sarà esattamente, ma avrà anche materiale per la campagna).»

Schreier aveva precedentemente accennato a una qualche forma di DLC a pagamento in arrivo su Modern Warfare 2 all’inizio del 2022, con un titolo free-to-play pianificato in arrivo nel 2023.

L’ultima volta che Call of Duty ha offerto un DLC a pagamento è stato con Zombies Chronicles per Call of Duty: Black Ops 3. Da allora, il franchise ha sempre offerto un modello di supporto live service gratuito.

In attesa di una conferma o smentita, pare che Modern Warfare 2 potrebbe avere addirittura qualcosa in comune con FIFA, davvero.

Per il futuro, invece, pare che il Call of Duty del 2025 sarà il sequel di un episodio molto amato.