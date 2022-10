Modern Warfare 2 avrà le stesse, pesanti, restrizioni di Overwatch 2

Ormai i videogiocatori sono abituati a sistemi di login sempre più complessi, e a quanto pare Call of Duty: Modern Warfare 2 userà la stessa restrizione di Overwatch 2.

L’attesissimo Call of Duty è ormai prossimo al lancio (lo potete ordinare su Amazon!) e proprio oggi si scopre questa limitazione fastidiosa.

Un passaggio per il login che aveva già fatto discutere, e che Blizzard aveva rimosso nel suo shooter appena lanciato proprio a seguito delle polemiche.

Ma che verrà adottato da Modern Warfare 2, invece, una informazione che va a smorzare la bella notizia del bundle con PS5.

Come riporta Insider Gaming, infatti, anche per il prossimo Call of Duty sarà necessario registrare un numero di telefono funzionante.

L’informazione è stata resa nota tramite un post sul sito di Battle.net, che aggiorna gli utenti riguardo le modifiche del login relative ai dati necessari.

Per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà necessario un numero di telefono. Per altro, il comunicato sottolinea che i telefoni con piani prepagati potrebbero non funzionare. Ovvero, i giocatori con contratti con pagamento in base al consumo potrebbero non essere in grado di avviare il titolo.

Precisamente, come recita l’articolo: «Qualsiasi telefono cellulare con un piano in un paese supportato, e che non sia prepagato o un numero VOIP, può essere utilizzato con questo servizio».

Potrà sembrare una limitazione innocua, ma alcuni giocatori si sono ritrovati con il proprio account bloccato e non possono avviare i titoli su Battle.net.

Come detto sopra ad alcuni utenti, quelli “storici”, era stato permesso di rimuvoere questa richiesta, che verrà reintrodotta però in Modern Warfare 2.

In questo modo, come hanno fatto notare alcuni utenti su Twitter, i ragazzi o semplicemente chi non ha possibilità di collegare un telefono sarà automaticamente escluso.

Davvero un peccato perché la limitazione relativa al telefono è tra le cose che ha reso Overwatch 2 ingiocabile al lancio.

Situazione che è fortunatamente migliorata, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.