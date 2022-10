Call of Duty Modern Warfare 2, c’è un ritorno che manderà in estasi i fan nostalgici

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo episodio della saga disponibile a partire dalla giornata di oggi, 28 ottobre, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) è quindi tornato sulle scene con il rifacimento di uno dei capitoli ambientati nella guerra moderna più apprezzati di sempre.

Su SpazioGames abbiamo analizzando per voi la beta del multiplayer, prima del debutto ufficiale del titolo sugli scaffali dei negozi.

Ora, dopo che vi abbiamo anche parlato della campagna per giocatore singolo, è il momento di una conferma che farà la gioia dei fan del Modern Warfare 2 originale del 2009, ossia il ritorno di una celebre mappa multigiocatore.

Come riportato anche da PC Games N, tra le mappe di Call of Duty Modern Warfare 2 più amate in assoluto spicca senza ombra di dubbio Rust, la frenetica battaglia di uccisioni ravvicinate dell’originale FPS di Infinity Ward del 2009.

Con il nuovo Modern Warfare 2 finalmente disponibile, qualcuno su Reddit pensa di aver individuato l’iconica mappa nell’ultimo sparatutto di Activision, con altre mappe classiche che si suppone arriveranno in Warzone 2.

Con la sua alta torre al centro, il lungo scivolo di polvere e i pannelli di metallo, è impossibile non riconoscere i tratti distintivi di Rust, tanto che un fan ritiene di averla individuata nascosta nella versione 32v32 di Santa Sena.

Certo, forse la mappa sembra meno “arrugginita” di prima, ma, nascosta sullo sfondo, sembra suggerire che Rust potrebbe fare la sua comparsa, insieme a tutti i nuovi killstreak di Modern Warfare 2, come una potenziale mappa 6v6 attesa nel corso delle settimane.

Nell’attesa, ElAnalistaDeBits ha analizzato le performance di MW2 di Activision Blizzard su PS5, Xbox Series X|S e PC: guarda il video.

Ma non solo: sembra che il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 non sia stato esente da problemi tecnici, come vi abbiamo riportato solo poche ore fa.