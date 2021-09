È il momento perfetto per cambiare TV! In vista del passaggio al nuovo standard di trasmissione DVB-T2 HECV MAIN 10, moltissimi, infatti, potranno trovarsi a casa una televisione non più compatibile, che sarà quindi necessario cambiare per continuare a vedere i programmi tramite il digitale terrestre. Per dare una mano alle famiglie, il governo italiano ha ben pensato all’introduzione di un nuovo Bonus Rottamazione TV, che permette di ottenere uno sconto del 20%, fino a un importo massimo di 100 euro, sul prezzo di acquisto di una nuova TV, a patto di rottamare il proprio apparecchio (che deve essere necessariamente essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018).

Allo scopo di facilitarvi il compito e districarvi all’interno dell’ampia gamma di televisori disponibili sul mercato oggigiorno, abbiamo pensato di proporvi questo articolo nel quale vi elenchiamo quali, secondo il nostro parere, sono le migliori smart TV a risoluzione 4K (sono state escluse le TV a risoluzioni inferiori) da acquistare in base al proprio budget. Per quanto riguarda gli store online, purtroppo Amazon non offre la possibilità di sfruttare il bonus TV; quindi, abbiamo dovuto ripiegare su altre importanti catene, che in ogni caso sono sinonimo di qualità, come MediaWorld, Unieuro ed Euronics. Ricordiamo, infine, che il governo ha stanziato 250 milioni di euro per questa iniziativa, cifra che potrebbe esaurirsi in breve tempo; quindi, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Le migliori TV da acquistare con il bonus TV

HiSense 43A7500F

La miglior TV da acquistare con il bonus TV a meno di 400 euro

Le TV a marchio Hisense, società multinazionale con sede in Cina che ha iniziato a diffondersi in Europa solo nel corso degli ultimi anni, della serie AE7500F sono la scelta ideale nel caso non abbiate molto spazio a disposizione (è disponibile infatti anche il taglio da 43”) o siate interessati ad un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le Smart TV Hisense AE7500F, infatti, hanno un design moderno, un pannello a risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0 che, sebbene sia discretamente veloce ed efficiente, non possiede la stessa vasta scelta di app rispetto ad altri OS più collaudati come Tidal e WebOS.

LG 50NANO776PA

La miglior TV da acquistare con il bonus TV a meno di 800 euro

LG propone una linea di TV ideata per offrire una gran qualità di riproduzione cromatica grazie alla tecnologia NanoCell, che utilizza nanoparticelle di circa 1mm per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando di conseguenza la purezza dei colori ed ampliando la gamma cromatica. Anche queste TV offrono il supporto a tutte le ultime tecnologie utili per i videogiocatori, come quella Game Optimizer che regola automaticamente le impostazioni delle immagini, ottimizza la grafica e la visibilità per assicurare un’esperienza di gaming migliore con qualsiasi gioco. Complice anche un input lag particolarmente ridotto, videogiocare su questi TV sarà davvero appagante ed immersivo. Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo ben tre HDMI.

Samsung QE55Q80A

La miglior TV da acquistare con il bonus TV a meno di 1.000 euro

Samsung propone una linea di TV QLED di buon livello, sebbene non raggiunga i fasti dei top di gamma. La serie Q80A, basata sempre sulla tecnologia Quantum Dot, offre una retroilluminazione Dual LED in grado di regolare la tonalità cromatica per adattarla in maniera ottimale ai contenuti visualizzati, e una frequenza di aggiornamento che può spingersi sino ai 120Hz, ideale per i videogiocatori, con il supporto alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+. Inoltre, la funzionalità FreeSync Premium Pro, certificata AMD, vi permette di godere di un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, offrendo immagini fluide e coinvolgenti, anche con HDR attivo. Si tratta di un prodotto davvero completo ed in grado di soddisfare la stragrande maggioranza dei videogiocatori dato il suo numero elevato di ingressi ed un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

LG OLED48C15LA

La miglior TV da acquistare con il bonus TV a meno di 1.300 euro

Se cercate la migliore TV OLED a meno di 1.300 euro, la scelta non può che ricadere sulla serie OLED C1 di LG che, grazie ad uno splendido pannello OLED con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. Questa incredibile TV offre inoltre quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le tecnologie VRR, ALLM e G-Sync, oltre a quelle HDR, HDR10, Dolby Vision e HLG. L’input lag è molto basso e l’alto refresh rate fino a 120Hz consente di ridurre in maniera sensibile la sfocatura dell’immagine, regalandovi una nitidezza ineccepibile in ogni situazione. La smart TV LG OLED Ai ThinQ C1 è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti. Infine, la TV è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Samsung Q55QN90A

La miglior TV da acquistare con il bonus TV a meno di 1.600 euro

Se preferite acquistare la migliore TV non OLED per paura dell’effetto Burn-In – in pratica la comparsa di eventuali aloni dovuti alla persistenza di un’immagine – o parte di essa, per troppo tempo sullo schermo, vi consigliamo di dirigere la vostra attenzione sulla serie QN90 di Samsung. Basata sulla tecnologia QLED, questa fantastica TV è in grado di raggiungere una luminosità superiore rispetto alle controparti OLED a discapito di un contrasto meno elevato. Anche in questo caso segnaliamo un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz. Il sistema operativo installato è Tizen, uno dei migliori attualmente montati sulle TV e che supporta un vastissimo numero di app multimediali.

Come scegliere la TV

Visto che sarete in procinto di sfruttare il bonus TV, molto probabilmente disponete ancora di un dispositivo con qualche anno sulle spalle e magari non siete molto informati sulle ultime tecnologie. Abbiamo scelto le TV proposte in questo articolo in base a diversi parametri fondamentali, di cui parliamo più approfonditamente in questa sezione.

Tipologie dei pannelli

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli stessi. Normalmente, le TV attualmente in commercio utilizzano pannelli LED, che significa che offrono un pannello LCD (liquid crystal display) ma con una retroilluminazione a LED, in modo da offrire una luminosità più consistente e ridurre lo spessore del dispositivo rispetto alla precedente generazione con retroilluminazione con lampada di fluorescenza a catodo freddo. Le TV di fascia più alta, tuttavia, si suddividono in OLED e QLED (e relativi derivati). La prima, acronimo di Organic LED, utilizza composti organici in grado di illuminarsi autonomamente se attraversati da una corrente elettrica. Per questo motivo manca totalmente una retroilluminazione, regalando di conseguenza dei neri perfetti ed un contrasto praticamente infinito, ma può peccare un po’ a livello di luminosità massima raggiungibile. I QLED, o Quantum Dot LED, sono pannelli LCD fortemente ottimizzati che utilizzano punti quantici per fornire un dettaglio maggiore per quanto riguarda la gamma cromatica riproducibile ma, per forza di cose, non possono ottenere il nero assoluto degli OLED.

HDR (High Dynamic Range)

Un altro aspetto su cui dobbiamo focalizzarci è il supporto a una o più tecnologie HDR, acronimo di High Dynamic Range. Questo consente al TV di riprodurre, come dice il nome stesso, una gamma di colori più ampia rispetto al passato, avvicinandosi il più possibile allo spettro visibile dall’occhio umano. Di conseguenza, potremo rimanere letteralmente accecati da una luce piuttosto intensa o vedere le sfumature più minuziose nelle aree più buie. Attualmente sono presenti diversi standard, dal più comune HDR a HDR10+ e Dolby Vision, oltre a HLG per le normali trasmissioni televisive. Il migliore in assoluto è Dolby Vision, ma rimane ad appannaggio solitamente delle TV di fascia più alta.

Funzioni Smart

Al giorno d’oggi si tende a rendere tutto “smart” e perennemente collegato ad Internet ed ovviamente anche le TV non possono certamente mancare all’appello. Le TV moderne, infatti, sono dotate di un vero e proprio sistema operativo con un ecosistema di app proprio ed in grado di trasformare il dispositivo nel centro multimediale vero e proprio di casa. Samsung usa il sistema operativo proprietario Tizen, molto ben supportato e ricco di applicazioni , mentre LG si affida a WebOS. Su entrambi possiamo trovare tutte le app dei maggiori servizi di streaming in circolazione, come Netflix, Prime Video o NowTV, ed offrono un’interfaccia molto pulita e fluida. Molto valido anche AndroidTV, basato sul popolarissimo sistema operativo Android largamente impiegato in ambito mobile, mentre i produttori ancora non molto diffusi o importanti offrono OS meno supportati ma non per questo motivo meno validi, come il VIDAA di Hisense.

Connessioni HDMI

Le TV moderne accettano ormai solo ingressi in formato HDMI, standard definito originariamente nel 2002 e che è stato migliorato nel corso del tempo per essere in grado di trasportare segnali sempre più corposi ed a maggiore velocità. Senza partire dalla versione 1.0, le TV attuali sono equipaggiate almeno con porte HDMI 1.4, ideali per trasportare segnali FullHD fino a 120Hz oppure 4K a 30Hz. Un salto in avanti abbastanza sostanzioso si è verificato con HDMI 2.0, che ha introdotto il supporto a segnali 4K sino a 60Hz, e le successive varianti HDMI 2.0a e HDMI 2.0b che hanno aggiunto anche il supporto ai formati HDR. Infine, il più recente è l’HDMI 2.1, in grado di arrivare sino all’incredibile risoluzione 10K a 120Hz, offre il supporto al Game Mode VRR, HDR dinamico ed altro ancora. Se volete una TV “future-proof” vi conviene pertanto indirizzarvi verso una TV dotata di ingressi HDMI 2.1 o almeno HDMI 2.0. Facciamo presente che, nonostante la forma della porta sia la stessa, è molto importante usare il cavo adatto e certificato per un determinato tipo di connessione. Ad esempio, acquistando un cavo certificato HDMI 1.4 sarà molto difficile riuscire ad arrivare a 4K e 60Hz anche collegando tra loro due dispositivi HDMI 2.0.