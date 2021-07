Migliori ring light per streaming | Luglio 2021

Continuano le guide dedicate alle migliori attrezzature per consentirvi di dedicarvi allo streaming di videogiochi, aprendo un vostro canale. Trovate già la nostra selezione delle migliori schede di acquisizione, delle migliori webcam/videocamere e dei migliori microfoni, oltre all’articolo dedicato alle migliori luci per illuminare la vostra scena.

Se, tra le diverse tipologie di luci, avete identificato le ring light come quelle ideali per la vostra postazione, abbiamo un’ottima notizia per voi: in questa nuova guida, infatti, vedremo insieme le migliori ring light da streaming, perfette per illuminarvi mentre siete impegnati a videogiocare insieme al vostro pubblico.

Le ring light di solito sono ideali soprattutto per iniziare, perché occupano poco spazio e sono funzionali, ma come vedremo ce ne sono di diverse tipologie e per tutte le tasche, quindi rappresentano un’ottima soluzione anche per chi è già navigato e vuole ottimizzare al massimo la sua postazione da streaming.

Le migliori ring light da streaming

Elgato Ring Light

Quella perfetta per i giocatori

Se non avete problemi di budget e volete comprare semplicemente l’opzione migliore sul mercato, non pensateci troppo e portatevi a casa la Elgato Ring Light. Questa luce ad anello da 2500 Lumen rientra nell’ecosistema di casa Elgato pensato proprio per gli streamer di videogiochi: significa che attraverso l’applicazione su PC (ma anche con i tasti integrati) potete dimmerare la luminosità della lampada e modificarne la temperatura, compresa tra 2900 e 7000k. Inoltre, lo stativo vi permette di bloccarla comodamente sulla scrivania, senza un treppiede che faccia da ingombro, ed è anche presente una testa a sfera per supportare la vostra videocamera – o montare un’apposita piattaforma che regga il telefono, se è con quello che streammate.

» Clicca qui per acquistare Elgato Ring Light

Neewer luce ad anello

Per chi vuole affidabilità e adattabilità

Un’altra soluzione affidabile per una ring light è quella rappresentata dalla luce ad anello di Neewer: questa lampada è dotata di uno stativo con treppiede che richiede di avere sufficiente spazio libero nella postazione per poterla disporre efficacemente ma, a parte questo, accompagna le sue dimensioni a tante caratteristiche: è dotata di una luce da 55w dimmerabile con 240 bulbi luminosi. La temperatura è fissata a 5500k, ma sono incluse delle gelatine che vi permettono di renderla più fredda o più calda, a vostro piacimento, semplicemente applicandole sull’anello. È anche incluso un telecomando bluetooth, ma potete regolare le impostazioni anche attraverso l’app apposita su smartphone.

» Clicca qui per acquistare Neewer luce ad anello

Coolhood RGB

Per una luce colorata a prezzo accessibile

Se volete spendere una cifra molto più contenuta, una buona soluzione è la ring light Coolhood, che potete portare a casa spendendo molto poco rispetto ad altre proposte, ma che propone diverse opzioni per iniziare a orientarsi nel mondo delle luci ad anello. Acquistandola portata a casa un treppiede in alluminio (con un’altezza massima di 136,9 cm). Potete regolare tre temperature (bianco, bianco caldo, giallo caldo), per illuminare nel modo migliore la vostra scena, con temperature comprese tra 2500 e 6500K. Inoltre, è possibile scegliere tra 18 colori RGB, in caso vogliate una luce che dia degli accenti colorati ai vostri streaming.

» Clicca qui per acquistare Coolhood RGB

Neewer ring light da tavolo

Perfetta per chi ha una postazione ridotta

Scendiamo ulteriormente di prezzo per una soluzione perfetta per chi ha poco spazio e vuole sistemare tutto sulla scrivania, senza stativi ingombranti che debbano poggiare i treppiedi sul pavimento. Parliamo della luce anulare da scrivania Neewer, che nonostante le dimensioni ridotte (6 pollici, 15 cm), vanta dieci libelli di luminosità e tre temperature (freddo, misto e caldo). La lampada è alimentata tramite USB con un cavo incluso da 2 metri e presenta una testa a sfera sotto cui potete applicare qualsiasi tipo di supporto: potrete, ad esempio, applicarla su un piccolo treppiede da scrivania già in vostro possesso, e sarà pronta all’utilizzo.

» Clicca qui per acquistare Neewer ring light da tavolo

Diyife selfie ring light

Per chi streamma con il telefono

Se vi piace streammare attraverso il vostro telefono e se vi date ai Just Chatting anche quando siete fuori casa, con la luce giusta potete raggiungere risultati migliori: è il caso di Diyife Selfie Ring Light, una speciale ring light che potete applicare al vostro smartphone e che vi illuminerà mentre parlerete con il vostro pubblico. Dotata di tre livelli di luminosità, la luce ha 40 led (20 luci fredde e 20 luci calde), il che vi consente di regolare al meglio la resa finale.

» Clicca qui per acquistare Diyife selfie ring light

Come scegliere una ring light

Dimensioni e supporto

Quando scegliete la vostra ring light, tenete sempre a mente come dovrebbe essere la vostra postazione da streaming perfetta. Lo sottolineiamo perché dovete tenere conto dello spazio libero di cui disponete per disporre la vostra luce e, banalmente, dell’angolazione da cui vorreste illuminarvi: volete una luce frontale? Una laterale? In entrambi i casi, qual è il miglior supporto per disporla? Avete abbastanza spazio per un treppiede o meglio uno stativo da scrivania? Fate le vostre valutazioni, non c’è una soluzione migliore o peggiore: dipende da come volete disporre la vostra nuova area adibita allo streaming.

Luminosità, temperatura e dimmer

Le luci non sono tutte uguali e più si sale di prezzo, maggiori sono le possibilità di personalizzazione di cui potrete disporre. Ecco che ci sono quindi diversi parametri di cui tenere conto, come ad esempio la luminosità: valutate se volete una luce con più o meno bulbi, o se avete bisogno semplicemente di una luce dimmerabile, in cui potete decidere l’intensità.

E, ancora, non dimenticatevi di tenere conto della temperatura, espressa in kelvin (k): una luce fredda dà un effetto completamente diverso da una luce calda. A tal proposito, considerate che una luce fino a 5300k è piuttosto neutra, mentre una sotto i 3300k è calda. Andando sopra il valore di 5300k avremo invece dei toni di luce freddi.

Alimentazione

Può rientrare anche nel discorso dell’ergonomia, ma tenete conto dell’alimentazione della vostra ring light quando la scegliete: potreste acquistarne una con presa a muro, e in tal caso tenete conto della presenza di prese (o di una prolunga) per poterla posizionare nel luogo ideale. Vale lo stesso anche in caso compraste una luce alimentata via USB, che dovrebbe tenere conto delle porte a vostra disposizione sul PC o la console, e della posizione dove la sistemerete.

Infine, potreste anche valutare delle luci dotate di batterie: in questo caso l’importante è che, in caso si dovesse scaricare durante la diretta, abbiate un piano b (come una presa a muro vicina a cui collegarla).