Migliori racing game | Agosto 2020

I racing game sono uno dei generi che fin dalle origini del videogioco attirano gli appassionati: pensare di sedersi su un bolide e di sfrecciare in mezzo a circuiti di ogni genere era affascinante anche quando i comparti grafici non consentivano certo di pensare a un’esperienza di simulazione. Oggi, invece, i giochi di corse hanno proposte per tutti i palati: titoli che cercano di ricreare nel modo più fedele possibile le esperienze di guida, titoli che optano invece per un approccio arcade incentrato sulla spettacolarità, altri che vogliono semplicemente farvi divertire in gare fuori di testa durante le quali sfidare i vostri amici.

In questo nuovo appuntamento con la redazione di SpazioGames vediamo quindi da vicino una selezione dei migliori racing game che potete godervi su PC e sulle diverse console, magari mentre vi divertite in questi ultimi scampoli di vacanze estive.

I migliori racing game

Forza Horizon 4 – Semplicemente il migliore

Se state cercando, semplicemente, il miglior gioco di corse disponibile, allora potete andare a colpo sicuro: Forza Horizon 4 è al momento il picco raggiunto da questo genere, grazie a un eccellente modello di guida e a una ricchezza contenutistica che vi terrà impegnati a lungo. La fatica di Playground Games, disponibile su PC e Xbox One, vi porta in una reimmaginazione della Gran Bretagna, al centro di un open world dove quasi settecento automobili su licenza aspettano solo di accogliervi al volante. Il mondo è online e condiviso con altri giocatori (fino a 72 per server) ed è caratterizzato dal passaggio delle stagioni, che mutano sensibilmente la resa delle strade e l’approccio da utilizzare per padroneggiarle.

Mario Kart 8 Deluxe – Il bello di divertirsi

Cambiamo completamente approccio per buttarci in un mondo di corse arcade coloratissime, vivaci e votate al folle divertimento: sono quelle di Mario Kart 8 Deluxe, uno dei titoli di maggior successo su Nintendo Switch, nel quale potete giocare con un roster titanico che include personaggio che vanno da Mario, Yoshi e Zelda a Link, Donkey Kong e i più recenti arrivi del mondo Nintendo, come i protagonisti di Splatoon. In circuiti sempre peculiari e unici, vi ritroverete così a dover tagliare il traguardo per primi raccogliendo lungo il percorso armi deliranti di ogni genere da scatenare contro i vostri avversari: un assoluto must have, ancora di più se avete intenzione di sfidare altri giocatori online o in locale. Attenzione: può far terminare delle amicizie. Ma in modo bellissimo.

Assetto Corsa Competizione – Per gli amanti della simulazione pura

Se amate le simulazioni dure e pure, Assetto Corsa Competizione è indubbiamente il racing game che fa per voi. Il titolo è l’ultima fatica di Kunos Simulazioni, uno studio italiano che è specializzato proprio nella creazione di simulazioni di guida (anche a scopo professionale) senza compromessi. Il risultato è un’esperienza di guida articolata, profonda, ideale da vivere dotati di volante e pedaliera per apprezzarne le sfumature, nella quale potete affrontare sia l’IA che altri giocatori online. Non mancano, inoltre, le auto su licenza ufficiale – che includono anche marchi come Porsche e Lamborghini – così come le competizioni: parliamo, infatti, del gioco ufficiale della GT World Challenge.

Project CARS 2 – Il bello delle gare dinamiche

Continuiamo il filone delle simulazioni con Project CARS 2: il videogioco di Slightly Mad Studios pubblicato da Bandai Namco propone quasi duecento automobili su licenza con cui divertirsi – tra le quali trovate anche Jaguar, Ferrari, Lamborghini e Porsche –, che potete guidare in sessanta ambientazioni differenti. A rendere peculiare la sua esperienza di guida è il fatto che il gioco abbia un modello di guida live, che porta il tracciato a cambiare di giro in giro, ad esempio a causa del clima o per via della temperatura dell’asfalto. Inoltre, è possibile giocare anche in realtà virtuale e sono presenti delle corse off-road, come quelle di Rallycross.

F1 2020 – Il gioco ufficiale della Formula 1

Automobilismo fa storicamente rima con Formula 1. Ecco perché il gioco ufficiale dedicato a questo celebre e storico campionato di monoposto è una costante nelle generazioni di videogiochi, e nemmeno il 2020 fa eccezione: di recente, gli esperti di Codemasters – lungamente specializzati in giochi di guida – hanno dato i natali al loro F1 2020, che propone una valanga di contenuti legati al campionato di Formula 1 in corso. Il titolo, che celebra i settant’anni della F1, è arrivato sul mercato completo di una modalità carriera-manageriale in cui dovete creare la vostra scuderia, oltre a una più tradizionale carriera dove dovrete farvi strada verso la vetta del mondo, magari partendo dalla Formula 2. Il gioco è stato anche lanciato con una speciale Michael Schumacher Edition, che include contenuti speciali dedicati al leggendario fuoriclasse tedesco.

Gran Turismo Sport – La simulazione made in PlayStation

Più recente esponente dello storico franchise automobilistico di casa PlayStation, Gran Turismo Sport è un simulatore di guida firmato dai veterani di Polyphony Digital – che ai tempi della prima PlayStation si imposero per il loro talento nel realizzare racing game che impostarono nuovi paradigmi per il genere. Come nella tradizione della serie, anche Sport è ricchissimo di contenuti: i giocatori possono divertirsi con 82 tracce e 324 automobili con licenze ufficiali, oltre che con le competizioni della FIA Gran Turismo Online Championship. La sua modalità online, fiore all’occhiello, vi consente così di confrontarvi con giocatori di tutto il mondo e, se abbastanza talentuosi, di partecipare a veri e propri campionati che vi aprono le porte del professionismo virtuale.

Crash Team Racing – Le corse folli di una volta

Torniamo a un approccio più arcade per segnalare a chi è in cerca di divertimento totalmente disimpegnato il folle Crash Team Racing: Nitro Fueled. Il titolo di Activision firmato Beenox è un rifacimento del leggendario omonimo uscito ai tempi della prima PlayStation, che piazzava sui dei kart i protagonisti sopra le righe della serie Crash Bandicoot, nati da Naughty Dog. Il risultato è un racing game su piste pazze che vi consente di affrontare stramberie di tutti i tipi, dalle casse di dinamite ai razzi a ricerca, nel tentativo di avere ragione dei vostri avversari e arrivare primi. In questo rifacimento, il titolo si arricchisce di un roster estremamente ampio e vario, complici anche i contenuti ereditati da Crash Nitro Kart, di una modalità online popolosa e di sfide periodiche con cui misurarsi.

MotoGP 20 – Il gioco ufficiale della MotoGP

Dopo aver dedicato moltissime delle nostre scelte alle quattro ruote, vale la pena ricordare che anche su due si può sfrecciare virtualmente con piacere: vi segnaliamo quindi MotoGP 20, la più recente fatica della milanese Milestone dedicata al campionato ufficiale MotoGP e dotata della sua licenza. Al suo interno troverete così tutti i piloti ufficiali della stagione (dalla Moto 3 in su), tutti i tracciati e una ricca modalità carriera, oltre ad alcuni contenuti che si rifanno alla Storia del campionato motociclistico più famoso del mondo.

DiRT Rally 2.0 – Corse fuori strada

Chiudiamo la nostra selezione con l’ottimo DiRT Rally 2.0, erede di casa Codemasters del franchise un tempo conosciuto con il nome del compianto campione Colin McRae. Il gioco, come suggerisce il titolo, è interamente incentrato sulle corse di rally e rallycross, dove vi confrontate con tracciati insidiosi resi ancora più complicati e avventurosi dalle condizioni meteorologiche. Per affrontarli, potete contare su circa cinquanta automobili – alcune delle quali storiche – che potete mettere a punto per riflettere al meglio il vostro modello di guida. Allo stato attuale, una delle migliori esperienze di rally in assoluto per i videogiocatori.

