Migliori notebook gaming da regalare a Natale

Natale è quel periodo dell’anno in cui non si sa mai cosa regalare ai propri cari. Più longevi sono i rapporti che ci legano a loro, meno sappiamo cos’altro di originale regalargli.

Se la persona a cui volete fare un regalo necessita di un nuovo notebook sia per studio che, soprattutto per svago, perché non sfruttare l’occasione e farla felice acquistando un nuovo fiammante notebook da gaming che potrà tenerle compagnia e farla divertire per diversi anni? In questo articolo ci occuperemo di fornirvi qualche utile consiglio proprio a questo scopo!

Migliori notebook da gaming da regalare a Natale

ASUS ROG Zephyrus S17 – Per chi non bada a spese

Se volete fare un regalo ad una persona importante che gioca davvero tanto ed ha bisogno di un dispositivo potente, ma allo stesso tempo dall’estetica accattivante ed uno spessore ridotto, l’ASUS ROG Zephyrus S17, dotato di un ampio display da 17”, è quello che potrebbe fare al caso vostro. Equipaggiato con il processore Intel Core i7-10875H, 32GB di RAM, 1 TB di SSD e, soprattutto, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8GB di RAM GDDR6, il dispositivo è una vera e propria workstation portatile. Anche il display integrato è estremamente performante, grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 300Hz, mentre la certificazione Pantone assicura una elevata fedeltà cromatica. Ad impreziosire il tutto troviamo una tastiera retroilluminata RGB con singoli tasti personalizzabili per una facile navigazione visiva dei i comandi.

» Clicca qui per acquistare ASUS ROG Zephyrus S17

ASUS ROG Zephyrus G14 – Per i professionisti in movimento

Oltre a giocare comodamente da casa, i veri videogiocatori professionisti cercano di godere dei propri titoli preferiti ovunque capiti loro, magari su un treno o nella stanza di un albergo. Per questo motivo, per loro è importante avere a disposizione un notebook potente ma allo stesso compatto e facilmente trasportabile. Se questo è il vostro target, vi consigliamo l’ASUS ROG Zephyrus G14, che offre componenti di prim’ordine all’interno di uno chassis del peso di appena 1,7Kg. Si parte dal processore, un nuovissimo AMD Ryzen 7 4800HS, accompagnato da ben 32GB di RAM, un 1TB di SSD NVMe e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, mentre il display è un’unità da 14” con refresh rate di 120Hz. Nonostante le ridotte dimensioni, parliamo di notebook da gaming in grado di offrire prestazioni di tutto rispetto, permettendo di giocare anche ai titoli più impegnativi senza impuntamenti.

» Clicca qui per acquistare ASUS ROG Zephyrus G14

Lenovo IdeaPad Flex 5 – Utile anche per la scuola/università

Nella vita oltre a giocare c’è anche altro e molto probabilmente state cercando un regalo da fare ad uno studente, magari delle superiori o che frequenta l’università. In questo caso, per unire il dovere al piacere, potrebbe essere azzeccato un notebook convertibile, come il Lenovo IdeaPad Flex 5. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Intel Core i3-1005G1, che offre buone prestazioni a consumi ridotti. Il display IPS da 15,6″ a risoluzione FullHD permette di godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, mentre il quantitativo di RAM a bordo è di 8GB e lo spazio di archiviazione è pari a 512GB su un veloce SSD NVMe. Grazie alla Lenovo Digital Pen, inoltre, sarete in grado di prendere appunti e disegnare in maniera assolutamente naturale.

» Clicca qui per acquistare Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo Legion 5 – Per chi ama la sobrietà

Solitamente i PC gamer vengono additati come persone a cui piace avere LED RGB in ogni dove, ma c’è chi preferisce dispositivi dal look più sobrio ed in grado di non catturare troppo l’attenzione. Proprio a questo tipo di utenti consigliamo il Lenovo Legion 5, portatile dotato di un display IPS da 15,6″ antiriflesso con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A completare la dotazione tecnica troviamo il processore AMD Ryzen 7 4800H (otto core, sedici thread), accompagnato da 16GB di RAM DDR4-3200 e 512GB di SSD NVMe. Per ciò che concerne la parte grafica, a bordo di Lenovo Legion 5 è presente una potente NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di GDDR6 che vi consentirà di giocare alla grande anche con i titoli più moderni.

» Clicca qui per acquistare Lenovo Legion 5

Acer Aspire 5 – Per il giocatore occasionale

Se state cercando un notebook da regalare ad un giocatore occasionale, che magari si diverte a fare qualche partita a titoli free to play (generalmente poco impegnativi a livello hardware), ma offrendogli al contempo una macchina più che adeguata per svolgere qualsiasi compito di carattere più generale, come la compilazione di documenti o la navigazione web, l’Acer Aspire 5 potrebbe essere una buona scelta. Equipaggiato con il processore Intel Core i5-1035G1, accompagnato da 8GB di RAM, 256GB di SSD NVMe e GPU integrata Intel UHD, questo portatile non è propriamente pensato per il gaming, ma offre ugualmente delle buone prestazioni a coloro che giocano a titoli poco impegnativi dal punto di vista computazionale. Acer Aspire 5 è dotato inoltre di un display IPS da 14” a risoluzione FullHD, è abbastanza leggero ed offre una buona durata della batteria.

» Clicca qui per acquistare Acer Aspire 5