I migliori giochi Xbox del 2022: la classifica

Il prossimo mese di novembre le nuove console compiranno i loro primi due anni ed è “curioso” (usiamo un eufemismo) che la situazione della loro disponibilità, purtroppo, non abbia ancora trovato il modo di tornare alla normalità – con la crisi dei semiconduttori che ha creato uno sbilanciamento importante tra domanda e offerta. Questo ha influenzato, insieme alla pandemia, il calendario delle uscite videoludiche di questo periodo, con un 2022 davvero inusuale.

Partito a razzo, come si suol dire, l’anno ha rallentato a primavera inoltrata e promette nuovi appuntamenti importanti per il suo terzo quarto – come potete vedere nel calendario delle uscite. A tal proposito, abbiamo deciso di realizzare la classifica dei migliori giochi per Xbox Series X|S del 2022, in modo da rivedere in questi mesi quali siano stati i giochi per le console Microsoft a conquistare i favori della critica.

Per proporla, abbiamo consultato la media voto in centesimi dei diversi giochi (solo in versione Xbox Series X|S) segnalata dall’aggregatore Metacritic, che permette di farsi un’idea parecchio chiara dell’accoglienza avuta dai diversi giochi da parte della critica. In questo caso, vale la pena sottolinearlo, includeremo solo giochi pubblicati nel 2022. Non rientrano nella chart, invece, le espansioni e i DLC.

Elden Ring ha staccato gli avversari in classifica

I migliori giochi Xbox del 2022 (fino a ora)

Elden Ring – 96 The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 93 Rogue Legacy 2 – 90 Two Point Campus – 86 OlliOlli World – 85 Citizen Sleeper – 85 Tunic – 85 Crusader Kings III – 83 Escape Academy – 82 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker – 82 MotoGP 22 – 81 F1 22 – 81 MLB The Show 22 – 80 FAR: Changing Tides – 80 The King of Fighters XV– 79

Con sorpresa di nessuno, dopo aver dominato la classifica PS5, Elden Ring (lo trovate su Amazon) si impone anche su quella Xbox Series X|S e non sappiamo se sia legittimo aspettarsi che qualcuno possa superarlo prima della fine dell’anno, considerando la media davvero altissima. Lo incalza, però, la versione estesa di The Stanley Parable, mentre chiude il podio Rogue Legacy 2.

Presente in classifica in quarta posizione anche il recentissimo Two Point Campus (qui la review), che porta a casa la medaglia di legno. Ciò che si nota, però, è come ad oggi l’anno sia stato purtroppo povero di arrivi first party dagli Xbox Game Studios, dei quali attendiamo di vedere il frutto. Ci sono tanti progetti in essere – e a novembre avremo Pentiment, ad esempio – e siamo curiosi di vedere come si piazzeranno nella classifica del 2022 e in quella del 2023, quando saranno finalmente nelle mani di critica e pubblico.

Nel frattempo, se volete un elenco dei migliori giochi disponibili su Xbox a prescindere dall’anno di uscita, trovate qui il nostro articolo.