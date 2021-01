Rust (il nuovo Among Us) è inarrestabile e batte tutti

Rust, il survival online datato 2013, è letteralmente risorto dalle ceneri, raggiungendo picchi di popolarità che lo hanno subito messo alla stregua di Among Us, altri fenomeno diventato in breve tempo un vero e proprio caso mondiale.

Il gioco ha infatti di recente incassato 1 milione di dollari in appena due giorni e ha raddoppiato il record di utenti connessi simultaneamente il 7 gennaio scorso. Ora, un nuovo traguardo: il titolo, tornato enormemente popolare su Twitch, ha toccato un nuovo record di giocatori.

Se in precedenza Rust era stato in grado di fare registrare ben 134.483 utenti su Steam, ora questo numero è stato ampiamente superato: 244.394 è infatti il nuovo picco massimo di giocatori, ossia quasi il doppio rispetto a quanto registrato pochi giorni fa.

Le classifiche di Steam mostrano quindi che il gioco multiplayer targato Facepunch Studios ha raggiunto un numero elevato di giocatori in contemporanea nel weekend, il più alto di tutti i tempi sulla piattaforma di Valve. Anche SteamDB ha registrato un massimo storico di ben 245.243 giocatori simultanei durante questo fine settimana.

Questi numeri potrebbero non bastare a Rust per raggiungere mostri sacri come CS: GO, Dota 2 e PUBG (tutti con picchi effettivi di centinaia di migliaia di giocatori simultaneamente). Tuttavia, se l’alta marea dovesse continuare a persistere, sarà molto facile che il gioco continui a salire anche durante il prossimo mese di febbraio di quest’anno.

Nota: Rust ha superato il celebre (e discusso) Cyberpunk 2077 nell’elenco dei più venduti di Steam la scorsa settimana, salendo al primo posto. E poco non è.

Ricordiamo che il gioco è in arrivo prossimamente su Xbox One e PS4, oltre che su PS5 e Xbox Series X/S. Sicuramente, la popolarità di Rust sarà destinata a schizzare alle stelle proprio dopo l’uscita del titolo su console.