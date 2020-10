Quali sono i migliori giochi di ruolo su PS4 per media voto?

Il genere dei giochi di ruolo è sempre uno di quelli che affascinano maggiormente gli amanti dei videogiochi, che si divertono a immergersi in enormi mondi in cui affrontare storie longeve (le più longeve, ci dicono le statistiche), scoprire personaggi memorabili e sviluppare le loro capacità, per renderli sempre più forti.

I giochi di ruolo seguono diversi stili e scuole (basti pensare a quelli giapponesi, o JRPG, o a quelli di matrice occidentale, come il franchise The Elder Scrolls), strizzando l’occhio ad appassionati con gusti eterogenei, sia nelle meccaniche che nella direzione artistica: alcuni, ad esempio, prevedono contaminazioni più o meno evidenti con il genere action, mentre altri si rifanno ai tradizionali turni, alcuni puntano sul fotorealismo, altri su stili deformed e cartoon.

Considerando che Sony ha dichiarato, nella persona del CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, che il 99% dei giochi PS4 sarà retrocompatibile con PS5, buona parte dei titoli di questa generazione potrà seguirci nella prossima. Quali sono, allora, i migliori giochi di ruolo su PS4 secondo la media voto delle recensioni di tutto il mondo? Vediamo cosa ci rispondono le statistiche, stando all’aggregatore Metacritic.

Da sinistra: Nier Automata, Persona 5, Bloodborne

I migliori giochi di ruolo su PS4 per media voto

La classifica che segue non è stilata dalla redazione di SpazioGames, ma è basata sulla media voto numerica dei giochi citati registrati sull’aggregatore Metacritic. Si tratta quindi di un dato statistico.

10. Diablo III: Ultimate Evil Edition – 90/100

Apre la top 10 dei migliori giochi di ruolo usciti su PS4 l’edizione completa di Diablo III, un nome che ha bisogno di poche presentazioni e che è, ad oggi, la più recente uscita dello storico franchise epico di Blizzard Entertainment.

Diablo III: Ultimate Evil Edition

9. NieR Automata: Game of The YoRHa Edition – 91/100

Nonostante l’originale titolo fosse rimasto più nell’ombra, Nier Automata si è conquistato i riflettori del grande pubblico a colpi di grandi e meritati voti. Lo splendido lavoro di Yoko Taro è un affascinante viaggio in un mondo popolato da macchine ed emozioni, di quelli che non si dimenticano facilmente.

Nier Automata

8. The Witcher 3: Blood and Wine – 91/100

Ci sono DLC che costano diversi euro per qualche ora di contenuti extra (a volte, giusto un paio) e altri che hanno un prezzo onesto e rappresentano praticamente un gioco aggiuntivo. È il caso di Blood and Wine, l’eccezionale seconda espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, che aggiunge una ventina di ore di contenuti alla già generosa offerta del titolo principale.

Blood and Wine è incluso nella GOTY di The Witcher 3

7. Final Fantasy XIV: Shadowbringers – 91/100

Se avete dubbi su Naoki Yoshida alla direzione di Final Fantasy XVI, sappiate che il suo Final Fantasy XIV, anche nell’espansione Shadowbringers, ha riscosso a più riprese i favori della critica, essendo un MMORPG capace di offrire una valanga di contenuti, supporto costante e pane quotidiano a una community rimasta intrigata da meccaniche come i tanti job disponibili.

Final Fantasy XIV Shadowbringers

6. Divinity: Original Sin II – Definitive Edition – 92/100

La sfilza di eccellenti giochi di ruolo della generazione prosegue con Divinity: Original Sin II – Definitive Edition, titolo firmato dai veterani di Larian Studios e ambientato mille anni dopo l’originale, in un universo più cupo e con tante, tantissime storie da raccontarvi e in cui lasciarvi coinvolgere.

Divinity: Original Sin II Definitive Edition

5. The Witcher 3: Wild Hunt – 92/100

Se l’attesa intorno a Cyberpunk 2077 è così spasmodica, è probabilmente per via della qualità di The Witcher 3: Wild Hunt. Il terzo episodio della saga di Geralt di Rivia sviluppato da CD Projekt RED è un viaggio all’interno di scenari eviscerati e dissanguati da una guerra insensata condotta dall’Impero di Nilfgaard. È in questo contesto che lo strigo parte alla ricerca di Ciri, quella che è ormai sua figlia e che ha fatto perdere le sue tracce, braccata da un terribile nemico.

The Witcher 3: Wild Hunt

4. Undertale – 92/100

Undertale è una piccola perla in cui ve la vedrete con un mondo sotterraneo popolato da mostri, in uno stile davvero unico che lo ha reso uno dei giochi meglio accolti dalla critica nel panorama dei GdR della generazione.

Undertale

3. Bloodborne – 92/100

L’action RPG di FromSoftware è indubbiamente uno dei più amati di questa generazione: nell’antica città di Yharnam i giocatori affrontano sfide da souls e un mondo unico strabordante personalità, che ha reso Bloodborne una delle migliori esclusive in assoluto per PS4.

Bloodborne

2. Persona 5 – 93/100

Forse vi basterà, per definire Persona 5, che occupa serenamente da solo le prime due posizioni del podio dei giochi di ruolo della generazione. Sipario.

Persona 5

1. Persona 5 Royal – 95/100

Quando, nella nostra recensione, vi abbiamo parlato di un capolavoro che si migliorava, in merito a Persona 5 Royal, sapevamo cosa intendevamo. L’opera magna di Atlus è un irrinunciabile appuntamento per tutti gli amanti dei JRPG, non solo per la sua titanica durata, ma anche per un’offerta ludica eccellente nel combat system, nelle atmosfere, nella narrativa e nella colonna sonora. Sicuramente il must della generazione, come confermato dai numeri delle recensioni.

Persona 5 Royal