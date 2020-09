Quali sono i giochi più lunghi su PS4?

La longevità è un argomento che accende sempre argomentazioni discordanti in merito ai videogiochi: alcuni giocatori cercano le esperienze più lunghe possibili, anche in virtù dei prezzi di listino dei titoli, mentre altri preferiscono qualcosa di più breve e incisivo, sostenendo che i titoli che superano una certa soglia rischino di diventare dispersivi.

Quali sono, allora, i videogiochi dalla campagna più lunga che potete trovare attualmente su PlayStation 4? Questa piccola ricerca ci ha portato a tu per tu con alcune delle opere più in vista della generazione, con un dato interessante: il più lungo di quelli citati è un videogioco eccellente – il che incuriosisce anche chi vi scrive, che appartiene alla seconda categoria di giocatori citata, quella che preferisce le esperienze più brevi e intense.

I giochi con le campagne più lunghe su PS4

15. The Elder Scrolls V: Skyrim | 25-35 ore

C’è un distinguo da fare, in merito a Skyrim: quello tra la campagna e, semplicemente, vivere il mondo di Tamriel realizzato da Bethesda. A tal proposito, la campagna nei panni del Dovahkiin ha una durata compresa tra le 25 e le 35 ore, ma è anche vero che i completisti potranno rimanere nelle terre gelide a nord di Cyrodill anche per più di 200 ore.

14. Dark Souls III | 35 ore circa

La campagna proposta da Dark Souls III ha una durata compresa tra le 32 e le 35 ore – in base a quanto spesso finirete morti, mettiamola così. Diverso il discorso, anche qui, per i completisti, che possono superare le 90 ore.

13. Dragon’s Dogma: Dark Arisen | 35-40 ore

La campagna del gioco di ruolo pubblicato da Capcom non ha una durata particolarmente proibitiva, per quanto generosa: si attesta, infatti, tra le 35 e le 40 ore. Diverso il discorso per i completisti, che possono invece superare le 100 ore.

12. Kingdom Come: Deliverance | 40 ore circa

Nato come ambiziosa simulazione del Medioevo, Kingdom Come: Deliverance vi tiene impegnati in una campagna che vi porta nell’Est Europeo per circa 40 ore. I completisti, secondo le statistiche, possono però arrivare a superare le 120 ore.

11. Assassin’s Creed Odyssey | 40 ore circa

La più recente uscita della serie Assassin’s Creed è davvero generosa nelle proporzioni: la campagna in cui potete vestire i panni di Alexios o Kassandra ha un durata di circa 40 ore, anche se i completisti possono vagare per l’Antica Grecia per circa 130 ore, tentando di portare a casa ogni singola chicca.

10. Dragon Age Inquisition | 45 ore circa

Mentre gli appassionati sono in attesa del prossimo capitolo, Dragon Age: Inquisition, uscito nel 2014, ha tenuto impegnati per un bel po’ gli amanti dei giochi di ruolo. La durata della campagna si aggira intorno alle 45 ore, anche se i completisti secondo le statistiche possono superare le 120.

9. Red Dead Redemption 2 | 45-50 circa

Il viaggio di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 è rimasto nel cuore di molti appassionati, forte anche di una longevità che vi dà tutto il tempo di empatizzare con i protagonisti. Potrete vestire i panni di Arthur tra le 45 e le 50 ore, anche se il Selvaggio West di Rockstar offre circa 160 ore di divertimento ai completisti più maniacali.

8. Metal Gear Solid V | 45-50 ore

Se vi ricordate i tempi in cui l’unica vera critica che veniva mossa all’originale Metal Gear Solid era relativa alla sua longevità, vi farà sorridere trovare in questa chart un episodio della saga di Hideo Kojima. Il figlio minore The Phantom Pain propone una struttura open world che fa durare la sua campagna, tra missione e gestione della Mother Base, intorno alle 50 ore. E se inizierete a prendere gusto nello sviluppare equipaggiamenti e nel reclutare soldati per i Diamond Dogs, aspettatevi di superare le 150.

7. Monster Hunter World | 50 ore

La caccia ai mostri firmata da Capcom è sempre aperta nei giochi di ruolo della saga Monster Hunter. Anche World, che come da nome vi mette a disposizione un mondo da esplorare per scoprire creature e risorse da fare vostre, può durare circa 50 ore, anche se è il paradiso dei completisti. Per mettere davvero insieme tutto si possono sforare ampiamente le 340 ore – e occhio all’espansione Iceborne, che aggiunge circa 35 ore al vostro conteggio.

6. Divinity: Original Sin II | 50-55 ore

Il gioco di ruolo firmato da Larian Studios è un altro di quegli enormi mondi dentro i quali perdersi piacevolmente. Potrete vagare per le sue lande seguendo le vicende della storia per circa 55 ore, anche se i completisti possono sfiorare le 150.

5. The Witcher 3: Wild Hunt | 50-55 ore circa

La campagna di The Witcher 3: Wild Hunt è indubbiamente una delle cose da fare in questa generazione: ha una durata tra le 50 e le 55 ore, ma attenzione, perché le espansioni Blood and Wine e Hearts of Stone hanno a lavoro volta una durata rispettivamente di 15 e 10 ore. Questo significa che i completisti, con anche l’intento di completare tutte le secondarie, le cacce e abbondare nella loro collezione di carte da Gwent, potrebbero sfiorare le 190 ore.

4. Dragon Quest XI | 55-60 ore

Se non avete ancora giocato Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta, la raccomandazione di SpazioGames è di farlo quanto prima, anche se avrete bisogno di un po’ di tempo libero. La sua campagna, ricca di momenti davvero particolari, ha una durata compresa tra le 55 e le 60 ore, mentre i completisti potrebbero superare le 120.

3. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 60 ore

Sviluppato dalla giapponese Nihon Falcom, Trails of Cold Steel non lesina nella sua campagna e vi tiene occupati anche per più di 60 ore. Per i completisti? per i completisti, secondo le statistiche, ci sono contenuti che possono far sforare le 100.

2. Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 60 ore

Il gioco di ruolo firmato da Square Enix è un altro di quelli che non lesinano sulla durata della loro campagna: ecco che così Final Fantasy XII galleggia intorno alle 60 ore di completamento, ma può anche superare ampiamente le 150 in caso vogliate scoprire tutto quello che il mondo di Ivalice ha da offrirvi.

1. Persona 5 | 95-100 ore

Avete letto bene. Persona 5 è un must have di questa generazione e la sua spettacolare campagna vi trascinerà in un viaggio straordinario, ricchissimo e da ricordare. Certo, tenetevi un po’ di tempo libero, perché si parla di un percorso di circa 100 ore – che per i completisti potrebbe durarne anche 150.

È interessante notare come, all’infuori di Red Dead Redemption 2 e di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, resi longevi dalla loro componente open world, tutti gli altri rappresentanti della chart dei giochi più lunghi su PS4 siano giochi di ruolo. Quello che storicamente è insomma un genere che propone avventure parecchio durature si è confermato anche in questa generazione.