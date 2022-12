I migliori giochi dell’anno? Sviluppatori giapponesi non hanno dubbi, Ragnarok si “accontenta” del podio

Ogni anno, la rivista giapponese Famitsu (thanks, Nintendo Everything) interpella gli sviluppatori giapponesi (ma anche alcune celebrità) per chiedere loro di eleggere quelli che sono stati i migliori videogiochi del 2022, dal loro punto di vista. Attenzione, perché a rendere la cosa ancora più intrigante c’è il fatto che la selezione non si limiti alle uscite dell’anno solare, ma a cosa gli interpellati hanno giocato e amato particolarmente nei dodici mesi precedenti.

I risultati emersi sono piuttosto interessanti e ci danno uno spaccato dei gusti dell’industria nipponica: a spuntarla e uscirne vincitore è stato Elden Ring – già premiato GOTY ai The Game Awards 2022 – ma questa volta a inseguirlo troviamo Splatoon 3 (che potete comprare in sconto su Amazon). Il possente Kratos, con il suo God of War: Ragnarok (prodotto da Sony Santa Monica) si “accontenta” della terza posizione.

God of War: Ragnarok si accontenta (si fa per dire) della terza posizione su Famitsu

Non sorprende vedere in quarta piazza anche Pokémon Scarlatto e Violetto, che in Giappone hanno avuto un successo straripante e stanno facendo segnare record di vendite su record, a prescindere dalle problematiche e dalle incertezze che avevamo già evidenziato in sede di recensione.

La top 5 si chiude con Stray, con il micio avventuroso pubblicato da Annapurna Interactive che ha conquistato anche il cuore degli sviluppatori del Sol Levante.

Di seguito vi proponiamo la classifica completa pubblicata dalla rivista, dove figurano anche nomi come Inscryption – da poco arrivato anche su Switch – e Cult of the Lamb.

I migliori giochi nel 2022 – Il sondaggio di Famitsu

Elden Ring Splatoon 3 God of War Ragnarok Pokemon Scarlatto & Violetto Stray Cult of the Lamb Tactics Ogre: Reborn Vampire Survivors Leggende Pokémon: Arceus Monster Hunter Rise: Sunbreak Inscryption Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Needy Streamer Overload Genshin Impact Dragon Quest X Offline Uma Musume Pretty Derby Kirby and the Forgotten Land Apex Legends Call of Duty: Modern Warfare II

In merito a Splatoon 3, sulle nostre pagine potete trovare un vero e proprio articolo enciclopedico che vi spiega tutte le novità rispetto all’uscita precedente e vi introduce a tutti i dettagli del sistema di gioco.

Su Elden Ring, invece, non possiamo che raccomandarvi la maestosa recensione e la dettagliata guida, che vi terranno compagnia nelle vostre interminabili scorribande lungo l’Interregno. Infine, potete scoprire di più su God of War: Ragnarok consultando la video recensione e la guida dedicata.

Se volete a vostra volta eleggere i migliori giochi di questo 2022, vi ricordiamo che sono ancora aperte le votazioni per gli SpazioGames Awards: trovate i dettagli e il sondaggio in questo articolo.