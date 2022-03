Gadget di Harry Potter | I migliori del 2022

Molti di noi hanno iniziato ad avvicinarsi alla magia grazie ai libri e ai rispettivi adattamenti cinematografici di Harry Potter: del resto, è normale sognare che gli incantesimi possano ravvivare le nostre vite, soprattutto dopo un periodo abbastanza monotono. La saga è ormai entrata nell’immaginario collettivo e, anche se restiamo semplici Babbani, nulla ci impedirà di portare un po’ di questo mondo nelle nostre case.

L’universo magico ha potuto assistere a diversi adattamenti anche sulle console videoludiche, il più importante dei quali sarà certamente Hogwarts Legacy, il nuovo ambizioso gioco magico ambientato nel Wizarding World in uscita quest’anno.

Per ingannare l’attesa di quest’ultima grande produzione, abbiamo pensato di proporvi quelli che riteniamo essere i migliori gadget a tema Harry Potter in commercio, basandoci anche sulla disponibilità di Amazon: data l’enorme popolarità del franchise, sarete in grado di ottenere accessori adatti a ogni vostra esigenza.

I migliori gadget a tema Harry Potter

La bacchetta magica di Harry Potter

Per gli amanti della magia

La nostra selezione non può che iniziare con un grande classico: ogni mago ha infatti bisogno della sua personale bacchetta. In questo caso, vi proponiamo la bacchetta magica di Harry Potter, utilizzata proprio dal celebre protagonista della saga. Questo prodotto realizzato su licenza ufficiale Wizarding World ha una lunghezza di circa 30 cm, è realizzata in plastica ed è una ricreazione fedele dello stesso equipaggiamento visto nella saga cinematografica. Come se non bastasse, riceverete in omaggio anche una gradevole clip con lo stemma della casa Grifondoro. Un gadget perfetto e immancabile nella collezione di qualunque fan della magia.

» Clicca qui per acquistare la bacchetta magica di Harry Potter

Il set da collezione del Quidditch

Per i più grandi fan dello sport dei maghi

Come i più grandi fan di Harry Potter certamente sapranno, se c’è un evento che non può mai mancare nella vita dei maghi quello è certamente assistere alle partite del Quidditch. Se anche voi avete sempre sognato di prendere parte a questo magico sport, non possiamo che consigliarvi questo bellissimo set da collezione del Quidditch: in questo comodo baule che richiama fedelmente quello visto nella saga troverete due bolidi e la pluffa, estraibili e dal peso consistente e realistico. Non può inoltre mancare a impreziosire il tutto il mitico Boccino d’oro, incastonato all’interno del baule.

» Clicca qui per acquistare il set da collezione del Quidditch

La lampada del Boccino d’oro

Per trovare sempre la luce nei momenti più oscuri

Se volete una riproduzione ancora più fedele e dettagliata del mitico Boccino d’oro, potrebbe interessarvi anche questa intrigante lampada ad alimentazione USB. Questo gradevole prodotto è stato realizzato su licenza ufficiale ed è alto 21 cm, con diametro da 13.5 cm e compatibile con qualunque ingresso USB a vostra disposizione, anche quello del vostro laptop. La lampada del Boccino d’oro è indubbiamente un gadget che farà guadagnare 150 punti alla vostra casa, dato che oltre a essere funzionale è anche molto elegante.

» Clicca qui per acquistare la lampada del Boccino d’oro

Il set LEGO di Harry Potter e la Camera dei Segreti

Per chi vuole rivivere la magia di Hogwarts

Non potevano certamente mancare i set LEGO per i più grandi collezionisti: oltre a essere delle fedeli riproduzioni del Wizarding World, i mitici mattoncini vi permetteranno di rivivere i momenti più belli di tutta la saga. Tra le tante proposte disponibili abbiamo selezionato il set LEGO di Harry Potter e la Camera dei Segreti in quanto uno dei più completi in circolazione: i fan potranno ricostruire il meraviglioso castello di Hogwarts e ritrovare i protagonisti più iconici del secondo film, oltre naturalmente ad avere a disposizione una fedele riproduzione a mattoncini del Basilisco e dell’omonima oscura Camera.

» Clicca qui per acquistare il set LEGO di Harry Potter e la Camera dei Segreti

Il peluche di Edvige

Per avere sempre un tenero compagno di magia

La fedele civetta di Harry Potter da oggi potrà farvi compagnia nelle vostre avventure magiche grazie a questa tenerissima proposta in edizione limitata. Il peluche di Edvige è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una busta magnetica nel becco, con una lettera indirizzata proprio a Harry Potter: potrete dunque scegliere di rimuoverla o riporla al suo posto, in base alle vostre preferenze. Insieme al peluche troverete inoltre un pratico display di cartone, ideale per le esposizioni e per rendere ancora più speciale la vostra camera.

» Clicca qui per acquistare il peluche di Edvige

Il kit da cancelleria di Hogwarts

Per appuntare tutti i vostri incantesimi

Prima di partire per la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, i giovani maghi dovranno assicurarsi di avere a disposizione tutto l’occorrente necessario. Per ogni vostra esigenza scolastica, non possiamo che consigliarvi il kit da cancelleria di Hogwarts: un pratico bundle incluso in un bellissimo box da collezione. Al suo interno potrete trovare non solo il blocco appunti di Hogwarts, ma anche molti fogli di adesivi, buste e carte da lettere. Come se non bastassero le tante citazioni alle quattro case, i maghi potranno scrivere con due penne ispirate alle bacchette magiche di Harry Potter e Voldemort, da scegliere in base alla vostra affiliazione magica.

» Clicca qui per acquistare il kit da cancelleria di Hogwarts

Il gioco da tavolo del Torneo Tremaghi

Per dimostrare di essere i migliori maghi al mondo

Non c’è niente di meglio di una competizione amichevole per stabilire una volta per tutte chi sia il miglior mago al mondo. Se volete divertirvi insieme ai vostri amici, vi consigliamo di dare un’occhiata al gioco da tavolo del Torneo Tremaghi, ispirato all’omonima competizione protagonista di Harry Potter e il Calice di Fuoco. I giocatori dovranno correre nel Labirinto di Siepi per andare a caccia della Coppa Tremaghi, lanciando il dado per muovere i propri pezzi. Ogni spazio azione potrebbe però danneggiarci e limitare le nostre possibilità, ma le pescate potrebbero anche darci vantaggi rispetto ai nostri avversari. Una proposta sicuramente interessante per passare le giornate in compagnia: le partite avranno una durata di circa 30 minuti l’una.

» Clicca qui per acquistare il gioco da tavolo del Torneo Tremaghi

La tazza termica della Mappa del Malandrino

Per chi giura solennemente di non avere buone intenzioni

Le tazze termiche sono un oggetto magico alla portata di tutti: basterà versare la propria bevanda bollente per trasformarla in un oggetto diverso, senza aver bisogno di lanciare alcun incantesimo. Un meccanismo ben preciso, che si adatta perfettamente dunque al mondo magico di Harry Potter: la tazza termica della Mappa del Malandrino mostrerà l’iconico strumento aprirsi lentamente di fronte ai vostri occhi, mostrandovi l’interno di Hogwarts mentre vi troverete in totale relax. Dopo aver concluso, non dimenticatevi di pronunciare «Fatto il misfatto» per nasconderla a occhi indesiderati. Oppure, in alternativa, finire di bere la vostra bevanda.

» Clicca qui per acquistare la tazza termica della Mappa del Malandrino

Il set di portachiavi di Harry Potter

Per chi vuole sempre custodire i ricordi importanti

Anche i vostri oggetti più importanti meritano un tocco magico: se siete grandi fan del Wizarding World, non possiamo che consigliarvi di prendere in seria considerazione questo intrigante prodotto. Il set di portachiavi di Harry Potter include ben 6 accessori per i vostri oggetti fondamentali: nella proposta che abbiamo selezionato per voi troverete lo stemma di Grifondoro, il Giratempo e quattro bacchette magiche, ispirate alle controparti utilizzate da Ron Weasley, Hermione Granger, Sirius Black e Bellatrix Lestrange, così da non passare mai inosservati.

» Clicca qui per acquistare il set di portachiavi di Harry Potter

Il set da collezione delle Arti Oscure

Per i seguaci del Signore Oscuro

Chiudiamo la nostra selezione di gadget con una proposta che sicuramente renderà entusiasti tutti i seguaci di Colui che non deve essere nominato, trasformandovi in pericolosissimi maghi oscuri. Il set da collezione delle Arti Oscure include una fedele replica del diario di Tom Riddle, con tante citazioni alle arti oscure, le descrizioni degli Horcrux e tante illustrazioni e foto, oltre naturalmente allo spazio necessario per appuntare le vostre maledizioni proibite. A impreziosire il tutto troverete anche una penna a forma di zanna di Basilisco, sticker con le rappresentazioni dei marchi e una bellissima maschera da Mangiamorte, che serve unicamente a impreziosire la scatola da collezione.

» Clicca qui per acquistare il set da collezione delle Arti Oscure