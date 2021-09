Gli amiibo sono diventati dei fedeli amici dei giocatori su Nintendo Switch ma, ancora di più, dei fedeli amici degli amanti del collezionismo made in Nintendo. Anche tra i nostri lettori, sono tantissimi quelli che amano portare a casa le statuette dei loro personaggi videoludici preferiti, all’infuori delle funzionalità che questi poi hanno all’interno di determinati titoli.

Sappiamo che alcuni amiibo sono più facili da trovare e più economici, altri sono diventati praticamente rarissimi e fanno tantissimo gola agli appassionati quando qualche esemplare finisce in vendita, a volte perfino all’asta. Ne discutemmo in un articolo del nostro Valentino, dove vedemmo da vicino alcune delle statuette più ambite dagli appassionati.

Oggi, invece, lasciamo che siate voi a prendere la parola: quali sono i migliori amiibo e quelli più desiderati dai lettori di SpazioGames? Abbiamo messo insieme tutti i dati del 2020 e del 2021, basandoci su quanto spesso abbiate apprezzato le proposte, sulle nostre pagine, di sconti e disponibilità delle statuette, per stilare la classifica di quelle che avete portato a casa più di frequente. Di seguito, il vostro insindacabile verdetto.

I migliori amiibo per i lettori di SpazioGames

1. Zelda e Solcanubi

La speciale statuetta della Principessa Zelda con Solcanubi è stata la più popolare in assoluto, complice anche l’arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword, riuscendo a sbaragliare la resistenza di tutte le altre disponibili sul mercato.

2. Mario + Peach gatto

Cosa c’è di meglio che portare a casa una statuetta amiibo di Mario Gatto? Portare a casa anche un statuetta amiibo di Peach Gatto, ovviamente. È questo il giudizio dei nostri lettori, che hanno sistemato in seconda posizione, tra le loro preferenze, gli amiibo felini dei due iconici personaggi di casa Nintendo.

3. Toon Link da Wind Waker

Tra i tantissimi stili che è possibile trovare per Link, quello da Toon Link è il vostro preferito, direttamente da The Legend of Zelda: Wind Waker.

4. Joker da Persona 5

Protagonista dell’amatissimo Persona 5, Joker è anche uno dei membri del roster di Super Smash Bros. Ultimate e l’arrivo della sua statuetta amiibo ha rapito tantissimi appassionati, al punto da rendere la sua posa dinamica e la sua maschera amatissime: ha mancato di un soffio il nostro podio.

5. Zelda da Super Smash Bros. Ultimate

Anche il classico ha sempre il suo fascino: è il caso della statuetta amiibo della principessa Zelda da Super Smash Bros. Ultimate, che è in cima alle vostre preferenze in tutta la sua tradizionalità.

6. Link a cavallo

Gli amanti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno apprezzato come non mai il valoroso portatore della spada suprema e sono diversi gli amiibo che sono stati destinati a Link direttamente da questo gioco: il vostro preferito è quello che mostra l’eroe leggendario a cavallo, incappucciato.

7. Raro: Link da Ocarina of Time

Mettiamola così: quando si trova, l’amiibo di Link da The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei vostri preferiti in assoluto. Il problema, certo, è trovarlo. Il che fa quasi sorridere, pensando a chi lo ha usato come talismano (e ha fatto bene!) alle Olimpiadi di Tokyo 2o2o!

8. Raro: Guardiano da Breath of the Wild

Chiude la classifica, almeno per i dati su cui possiamo contare, il Guardiano da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a sua volta raro e non esattamente facile da trovare – almeno, non a prezzi abbordabili e non in tantissimi pezzi. In questo momento effettivamente è disponibile anche su Amazon, ma ci sono altri periodi in cui dovete un po’ incrociare le dita per riuscire a portarlo a casa.