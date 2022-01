Microsoft Store vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

Da oggi i giocatori PC possono usufruire di un nuovo regalo grazie a Microsoft Store: il popolare negozio della casa di Redmond sta infatti offrendo a tutti i suoi utenti un gioco gratis riscattabile senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Farming Simulator 16, una delle edizioni più apprezzate del popolarissimo simulatore agricolo sviluppato da Giants Software, che potrete comodamente riscattare e scaricare sul vostro dispositivo tutte le volte che vorrete.

Per rendere l’idea di quanto il franchise abbia avuto una crescita incredibile negli ultimi anni, basti ricordare che l’ultimo capitolo al lancio è riuscito a battere perfino Battlefield 2042 su Steam.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per poter scoprire la saga più da vicino: grazie alla promozione di Microsoft Store, potrete infatti provare approfonditamente uno degli episodi più popolari del franchise.

Farming Simulator 16 consentirà ai giocatori di gestire una fattoria in un open world simulativo realistico: gli utenti potranno non solo guidare i grandi macchinari agricoli appartenenti a oltre 20 grandi costruttori, ma potranno acquistare nuovi campi, assumere nuovi aiutanti e gestire i propri affari.

Oggi il franchise è diventato un vero e proprio campione di incassi: l’ultimo episodio della saga, Farming Simulator 22, è infatti riuscito a realizzare ottime vendite e si è dimostrato uno dei giochi più popolari su PC dello scorso anno.

Se siete dunque curiosi di scoprire l’edizione 2016 del simulatore agricolo più famoso al mondo, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link e fare clic sul pulsante «Ottieni».

