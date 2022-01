GOG esagera: più di 30 giochi gratis per voi

Un gioco gratis non si rifiuta mai – figuriamoci se potremmo mai rifiutarne 36. È un po’ questa la concezione che sembra aver messo in campo GOG.com, il noto catalogo digitale di videogiochi di proprietà di CD Projekt, che ha deciso di proporre un’ampia collezione di videogame gratuiti ai suoi utenti. Per ottenere questi giochi non è necessario nessun abbonamento, vi basterà accedere al client e scaricarli.

Tra questi, figurano anche alcuni grandissimi classici, che faranno felici soprattutto gli amanti delle avventure, ma non solo. Ci sono anche titoli come il più recente Gwent, che si affianca all’originale Beneath a Steel Sky, all’intramontabile saga Ultima e al recentissimo Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.

GOG è il client di CD Projekt

L’elenco è stato di recente aggiornato con l’aggiunta di tre nuovi titoli.

Di seguito, la lista completa dei giochi che potete avere gratis ora:

Symphonia

Loria

OpenTTD

Samorost 1

War Wind

Ascendant

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure

Akalabeth: World of Doom

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT

Hello Neighbor Alpha Version

Janosik

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

Postal: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Acardius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4

Ultima Worlds of Adventure 2

Worlds of Ultima

Se siete interessati, potete già procedere a riscattare i giochi gratis direttamente alla pagina di seguito – giocandoci poi sul vostro PC:

A proposito di giochi da scaricare senza pensieri, vi ricordiamo che ogni giovedì Epic Games Store lancia a sua volta dei giochi gratuiti. Nell’ultimo appuntamento, sono stati ad alto contento di battaglie epiche: potete trovare nella nostra notizia tutti i dettagli su come procedere a riscattarli.