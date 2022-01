Epic Games Store: battaglie epiche nei nuovi giochi gratis

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

A partire da oggi avete la possibilità di avere gratis, con una settimana di tempo per riscattarlo:

Gods Will Fall

Il gioco non richiede nessun abbonamento a rimarrà vostro anche dopo il termine della sua disponibilità gratuita, se lo riscatterete.

Ecco la descrizione di Gods Will Fall:

Per millenni, gli dei hanno dominato l’umanità senza pietà. Dediti a crudeltà e sofferenza, pretendono di essere serviti e venerati ciecamente attraverso un giuramento di lealtà da parte di ogni uomo, donna e bambino. Coloro che rifiutano di sottomettersi alla loro volontà sono destinati a una morte lenta e dolorosa. Vivi le feroci ordalie di un avventuroso gruppo di guerrieri nel loro disperato tentativo di strappare l’umanità dalle spietate grinfie degli dei. Dopo aver subito la ferocia del regno degli dei troppo a lungo, ogni uomo e donna in grado di impugnare un’arma è ora chiamato a unirsi a te per dare vita a un clan di 8 sopravvissuti celtici e affrontare le legioni di terribili bestie e servitori che dimorano nei reami infernali degli dei.

Ogni decisione che prenderai porterà a uno sviluppo narrativo personale. Raggiungi il successo e potrai assistere alla nascita di nuove leggende. Fallisci e vedrai solo vite trasformarsi in polvere.

A partire dal prossimo giovedì, invece, potrete scaricare gratis Galactic Civilizations III. Questa la descrizione:

Costruisci una civiltà in grado di superare la prova del tempo! Scegli tra decine di razze uniche e fai parlare di te nella galassia utilizzando diplomazia, spionaggio, progresso tecnologico e molto altro.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.