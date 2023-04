Microsoft sarebbe “arrabbiata” per la mancanza di giochi first party su Xbox

Xbox ha avuto un anno molto tranquillo nel 2022, troppo tranquillo secondo Phil Spencer. Non è il massimo quando si hanno console con meno di tre anni di vita da vendere e relativamente pochi giochi interni da scegliere.

Se il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate su Amazon), ossia Game Pass, ha migliorato la situazione, è vero anche che uscite first party se ne sono viste ben poche.

Proprio oggi è stato del resto rilasciato un nuovo gioco su Xbox Game Pass al day-one, a dimostrazione di quanto il catalogo sia comunque ben messo.

Xbox non deve rispondere però solo alla sua base di giocatori, ma anche a Microsoft, e a quanto pare l’azienda non è contenta della mancanza di attività first party da parte della divisione gaming (via The Gamer).

Jeff Grubb ha parlato del “fastidio” di Microsoft per il fatto che Xbox non starebbe creando e lanciando esclusive a un ritmo sufficientemente alto.

«Posso dire che non lo sono», ha risposto Grubb quando gli è stato chiesto se pensa che Microsoft sia soddisfatta di Xbox in questo momento.

«Sono arrabbiati… Sai, l’anno scorso non hanno pubblicato un gioco first party, e se questo non ti condiziona se hai sempre qualcosa da giocare di nuovo è fantastico, ma molte persone si sono pentite di aver comprato la loro Xbox».

Xbox ha già superato la “crisi” del 2022 lanciando Hi-Fi Rush all’inizio di quest’anno, un’esclusiva che è spuntata fuori dal nulla e che ha fatto scalpore. Tuttavia, Grubb ha aggiunto che il gioco – acclamato dalla critica – ha avuto un rendimento insufficiente.

«Non ha fatto i soldi che doveva fare. Voglio dire, ha avuto buone recensioni, l’entusiasmo era buono, quindi dove si può attribuire la colpa di una cosa del genere?».

Chissà se la chiusura – a quanto pare positiva – dell’accordo con Activision-Blizzard migliorerà la situazione in casa Xbox, cosa di cui siamo pressoché certi.

Senza dimenticare anche che in occasione del prossimo Xbox Game Showcase di giugno sicuramente vedremo cosa ha in serbo per noi la Casa di Redmond lato gaming.

Infine, da ieri sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.