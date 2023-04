Xbox sarebbe pronta a “festeggiare” la chiusura positiva dell’accordo con Activision-Blizzard

L’affare di Xbox Activision-Blizzard ha sicuramente monopolizzato le cronache in questi mesi, ma a quanto pare potremmo essere alle battute finali, questa volta per davvero.

Una vicenda che ha visto al centro anche il dominio di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento (che trovate anche su Amazon) che avrebbe in questo modo fin troppi titoli esclusivi.

Molti enti regolatori hanno infatti analizzato il caso Xbox Activision-Blizzard sin nel dettaglio, prendendosi un bel po’ di tempo per decidere.

Ora, dopo l’arrivo di altrettanti via libera per l’accordo, sembra proprio che l’ente britannico CMA stia per esprimersi circa la decisione finale, tanto che Xbox starebbe organizzando un evento speciale a tema.

Come riportato anche da VGC, secondo quanto riferito da Sky News, Microsoft parteciperà a un evento speciale al numero 10 di Downing Street nello stesso giorno in cui il regolatore della concorrenza del Regno Unito potrebbe pronunciarsi sulla sua proposta di acquisizione di Activision-Blizzard.

Stando alle fonti, Xbox presenterà i suoi prodotti presso l’ufficio del Primo Ministro il 26 aprile prossimo, in occasione di un evento organizzato dall’associazione di categoria Ukie.

Si tratta dello stesso giorno in cui la Competition and Markets Authority (CMA) pubblicherà la sua relazione finale sull’operazione da 69 miliardi di dollari per il publisher di Call of Duty, anche se il verdetto dell’autorità di regolamentazione potrebbe essere emesso prima di questa data.

A febbraio la CMA aveva provvisoriamente stabilito che la fusione avrebbe potuto ridurre la concorrenza e comportare prezzi più alti, meno scelta o meno innovazione per i giocatori del Regno Unito, sebbene un mese dopo l’ente abbia parzialmente annullato la sua decisione.

Dopo aver esaminato nuove prove, sempre la CMA ha dichiarato di non ritenere più che l’operazione possa ridurre in modo significativo la concorrenza nel settore dei giochi per console, sebbene nutra ancora preoccupazioni circa l’impatto dell’acquisizione sul mercato dei giochi cloud.

Nel tentativo di risolvere queste problematiche, Microsoft ha stretto accordi di distribuzione di giochi con diversi servizi di cloud gaming, tra cui GeForce Now, Boosteroid e Ubitus.

La proposta di acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft è stata approvata questa settimana dalla Commissione per la concorrenza del Sudafrica, oltre a essere stata avallata anche in Arabia Saudita, Brasile, Serbia, Cile e Giappone.

Se quindi continuano le approvazioni generalizzate da parte di tutto il mondo, l’Europa si sta ancora prendendo il suo tempo. Vero anche che, mentre Microsoft e Sony hanno continuato a “litigare” per la questione, sono entrati in scena anche altri nomi come Digital Foundry.