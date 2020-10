Microsoft Flight Simulator, HQ Microsoft sostituito da una gigantesca Xbox Series X

La creatività dei giocatori non ha limiti e quando dai loro uno strumento tanto personalizzabile come Microsoft Flight Simulator non puoi che aspettarti delle grosse sorprese.

È esattamente quello che è successo con l’utente Reddit Oh_Gaz, che ha pensato bene di promuovere una… gigantesca iniziativa in vista del lancio di Xbox Series X.

Anticipando presumibilmente i piani di Microsoft, Oh_Gaz ha rimpiazzato il quartier generale della casa americana con una enorme Xbox Series X.

Questo vuol dire che, sorvolando la Microsoft Way di Redmond, i giocatori potranno imbattersi in una replica alta ben 200m della console di prossima generazione.

Con il suo aspetto monolitico e l’elegante design nero, il grattacielo spicca ancora di più nei cieli sereni di Redmond, e non mancano dettagli come il pulsante d’accensione in alto a sinistra.

Altri particolari sono la parte alta dell’edificio, che riprende la retina traspirante della console, e le diverse porte visibili sul retro.

Insomma, una replica altamente curata che ha richiesto ore di lavoro e tanta fantasia a questo appassionato Xbox.

Microsoft Flight Simulator, che si è appena aggiornato per introdurre miglioramenti specifici per il Giappone e presto farà lo stesso per gli Stati Uniti, è in arrivo anche su Xbox Series X|S e Xbox One nel 2021.