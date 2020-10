Xbox Series X avrà indicatori tattili così saprete sempre dove inserire i cavi

Microsoft è da sempre molto attiva nel campo dell’inclusività, e con Xbox Series X non mancheranno le innovazioni in tal senso.

Operazioni come l’Adaptive Controller hanno dimostrato come la compagnia di Redmond sia molto attiva in questo campo, ma non è di certo finita qui.

Inclusive design tidbit. E suggested we put tactile indicators (for the blind) over the ports of the Xbox Series X, also helps for reach-around cabling. @KaitlynJones_ worked with the design team and our community. It's not a complete solution but we'll see how it does & learn. pic.twitter.com/9Mx7WkI3CF

— Bryce Johnson (@brycej) October 9, 2020