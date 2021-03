Microsoft conferma l’evento del 26 marzo: ci sarà STALKER 2

Microsoft ha confermato l’evento del 26 marzo che era stato oggetto di rumor nelle scorse settimane, e sarà un evento un po’ particolare.

Come rivelato su Xbox Wire, lo showcase sarà concentrato su ID@Xbox e sarà realizzato in collaborazione con Twitch Gaming.

The first-ever @ID_Xbox Twitch Gaming showcase is airing March 26 at 9 a.m. PST! Details here: https://t.co/q6mIiXj0wk — Xbox Wire (@XboxWire) March 18, 2021

Lo showcase conterà su oltre 100 giochi provenienti dalla scena indipendenti, con sedi sparse per tutto il mondo.

Tra i publisher coinvolti troviamo:

DrinkBox

Curve Digital

Devolver Digital

Dear Villagers

Saranno mostrati invece nuovi trailer e gameplay per oltre 25 giochi, tra cui Stalker 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e altri.

Stalker 2 in particolare era stato presentato come esclusiva console all’evento Microsoft del luglio 2020, e aveva colpito per il suo impatto grafico.

The Ascent era in origine previsto per il day one di Xbox Series X|S, ma è stato poi rinviato a data da destinarsi – e sarà fin dal day one su Xbox Game Pass.

«Faremo annunci riguardo a titoli indipendenti in arrivo su Xbox e Xbox Game Pass», si legge inoltre nell’annuncio di Microsoft.

L’appuntamento è fissato alle ore 17:00 del prossimo venerdì 26 marzo, e sarà seguito in un paio di settimane da un altro evento dedicato ad Age of Empires IV e altri capitoli della serie.