Microsoft annuncia un evento per aprile, ma non è ciò che vi aspettate

Microsoft ha annunciato un nuovo evento per il mese di aprile, ma probabilmente non è quello che si aspettano i fan di Xbox.

Questo evento, programmato per le nostre ore 18:00 del 10 aprile, sarà infatti dedicato integralmente ad Age of Empires.

A presentarlo, questo primo trailer che introduce la Fan Preview incentrata sull’acclamata serie di strategici:

L’annuncio dell’evento non arriva come una grandissima sorpresa, dal momento che la sua esistenza era stata anticipata da un rumor nei giorni scorsi.

Inoltre, i fan Xbox non dovrebbero restare troppo delusi dalla notizia, poiché un altro evento a loro dedicato sarebbe in programma per l’ultima settimana di marzo.

Ciò detto, questa Fan Preview sarà focalizzata sulle ultime novità per Age of Empires II Definitive Edition ed Age of Empires III Definitive Edition.

In aggiunta, ci sarà il tanto atteso ritorno di Age of Empires IV, attualmente in cantiere presso Relic Entertainment.

Age of Empires IV, in particolare, tornerà a mostrare il suo gameplay, dopo gli sparuti assaggi ricevuti finora, con dettagli riguardanti la campagna e le civiltà coinvolte.

Lo sviluppo dei contenuti per tutti i capitoli del franchise sta avvenendo, lo ricordiamo, sotto la nuova etichetta World’s Edge, che fa parte degli Xbox Game Studios.