News 2 min Take-Two sul perché aumenterà i prezzi su PS5 e Xbox Series X: non cambiavano da 15 anni, costi cresciuti del 300% Il gigante Take-Two, proprietario di videogiochi come GTA, NBA 2K e Mafia, ha spiegato la sua scelta di far salire i prezzi di listino dei giochi su next-gen, in virtù dei costi di produzione e del fatto che «si faccia un uso completamente diverso dei giochi» rispetto a quindici anni fa