Metroid Prime Remastered, Amazon non ha consegnato tutti i preordini

Metroid Prime Remastered è stato uno shadowdrop a sorpresa durante l’ultimo Nintendo Direct, con una versione fisica in arrivo a breve ma che Amazon farà fatica a gestire.

Allo stato attuale il titolo è facilmente prenotabile sulla versione italiana di Amazon, come potete constatare, ma stanno arrivando moltissime segnalazioni al riguardo.

Titolo che, almeno in versione digitale, si è rivelato un ritorno sorprendente di Samus Aran in una veste splendida, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Mentre i giocatori stanno già sperimentando con la versione digitale di Metroid Prime Remastered, riuscendo ad emularlo su PC con grande successo, la versione fisica è in difficoltà in alcuni mercati.

Come riporta IGN US, infatti, Amazon ha modificato la data di consegna di Metroid Prime Remastered su diversi mercati di alcune settimane.

Il titolo sarebbe stato disponibile infatti a partire da ieri negli USA, ovvero il 22 febbraio, e il 3 marzo su tutti gli altri mercati tra cui Regno Unito ed Europa.

Il day one è appunto arrivato (e passato), ma alcuni fan riferiscono che il loro preordine non è arrivato o è stato addirittura posticipato fino ad aprile. Un problema limitato più che altro ad Amazon, con molti preordini di qualche giorno.

Le prime segnalazioni sono arrivate sia su Reddit che su Resetera, con molti giocatori che segnalano uno slittamento della consegna fino al 27 marzo o addirittura il 3 aprile.

Amazon pushed my preorder to April… — Cactus Burch (@JeffBurch13) February 16, 2023

La conferma al contrario, per così dire, arriva dal fatto che i preordini sul Nintendo Store ufficiale sembrano essere puntuali, come potete vedere dal tweet qui sopra.

Contestualmente i preordini dell’edizione fisica di Metroid Prime Remastered sembrano essere andati soldout in tutte le catene di negozi statunitensi, come Best Buy, GameStop, Target e Walmart.

Per il momento, come accennato in apertura, la divisione italiana di Amazon sembra aver garantito la consegna per il 3 marzo, ma non mancheremo di informarvi nel caso spuntino aggiornamenti.

Metroid Prime Remastered è stato anche protagonista di un fatto abbastanza spiacevole legato, ancora una volta, al non menzionare gli sviluppatori nei titoli di coda.

Nel frattempo Nintendo Switch si prepara ad accogliere anche Call of Duty, che bisogna capire come girerà alla fine.