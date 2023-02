Metroid Prime Remastered è bello, ma su PC è ancora meglio

Il ritorno di Metroid Prime Remastered è stata una bella sorpresa per i giocatori su Nintendo Switch… e per quelli su PC.

Un ritorno che sarà anche in edizione fisica, mentre Nintendo ha deciso di pubblicare il titolo direttamente dopo l'ultimo Direct di qualche settimana fa.

Evento forse non straordinario, ma comunque con un discreto numero di annunci che ci hanno fatto ben sperare per il prossimo futuro della console.

Tra i quali c’è stato anche lo shadowdrop di Metroid Prime Remastered, per il quale c’è chi è stato in grado di sollevare critiche in tempo record.

Chissà se ci saranno critiche anche per la versione PC di Metroid Prime Remastered. La quale, ve lo diciamo subito prima che vi emozionate troppo, arriva da un emulatore per Nintendo Switch

Ma un ottimo emulatore perché, come riporta DSOGaming, c’è chi è riuscito a far girare perfettamente l’avventura in 3D di Samus.

Più volte i giochi Switch sono stati emulati su PC ovviamente, e anche in questo caso è possibile giocare al titolo in 4K a 60fps tramite l’emulatore yuzu.

Con una conversione che, come vedete nel video qui sotto, è onestamente sorprendente:

Il video mostra il gioco in esecuzione sulla build yuzu Early Access 3401, con una configurazione dotata di un Intel Core i9-12900K con una NVIDIA GeForce RTX 3080.

Con tutto questo ben di Dio si può esplorare Tallon IV senza problemi a 1440p con 60fps bloccati.

Ovviamente non serve tutta questa potenza di calcolo per giocare alla stessa qualità di Nintendo Switch, perché la console ibrida non arriva decisamente a questo tipo di specifiche, ma per andare oltre ovviamente sì.

Di certo si può apprezzare la bellezza risultante dall’ottimo lavoro fatto per questa remastered, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione (che ovviamente avete letto, vero?).

Chissà se Metroid Prime Remastered potrà girare su Steam Deck o addirittura su Xbox Series S, come altri giocatori hanno sperimentato utilizzando gli emulatori su queste piattaforme.