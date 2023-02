Anche Metroid Prime Remastered ha ignorato sviluppatori nei titoli di coda

Metroid Prime Remastered si unisce a quell’elenco di videogiochi che, nei titoli di coda, si dimentica o ignora alcuni degli sviluppatori che ci hanno lavorato.

Il titolo che arriverà anche in edizione fisica su Switch, e la trovate su Amazon, è per altro il secondo titolo della saga che è incappato in questo increscioso avvenimento.

È Metroid Dread, altro videogioco amatissimo con protagonista Samus che non ha inserito una parte del team di lavoro nei titoli di coda.

Titolo che è stato molto amato e che, oltre alla qualità, condivide un’altra cosa con il più recente Metroid Prime Remastered.

Il ritorno della prima avventura 3D di Samus segna il ritorno della stessa pratica scorretta di Dread, perché ignora i nomi degli sviluppatori. E neanche sviluppatori qualunque perché si tratta di Retro Studios, ovvero gli autori originali del titolo del 2002

Il team ha lavorato con molti altri sviluppatori che hanno aiutato nella creazione di Metroid Prime Remastered, ma non è stato riproposto l’elenco dei credits originali.

Kotaku riporta infatti la delusione di Zoid Kirsch, ingegnere senior che lavorò all’originale Metroid Prime. Pure elogiando il lavoro di rimasterizzazione definendolo “meraviglioso” e che “dovrebbe essere giocato e apprezzato”, Kirsch ha anche qualcosa da ridire sulla questione titoli di coda:

While many studios did amazing work on the remaster, I'm let down Metroid Prime's Remaster does not include the full original game credits. I worked with so many amazing people on the game and everyone's name should be included in the remaster, not just a single card like this. pic.twitter.com/Yvojf9f9Mq

— Zoid Kirsch (@ZoidCTF) February 11, 2023