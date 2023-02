In un accordo veramente molto importante, ora è ufficiale l’arrivo di Call of Duty sulle piattaforme Nintendo, tra cui Switch.

Non sappiamo ancora se arriverà già Modern Warfare 2 (che intanto trovate su Amazon) oppure se l’accordo sarà attivo a partire dalla prossima iterazione.

In ogni caso si tratta di un accordo epocale quello ufficializzato di recente, che per altro farà molto comodo alla causa di Microsoft relativamente all’accordo con Activision Blizzard.

Nel dimostrare che Call of Duty è disponibile su molte piattaforme sarà importantissima Switch quindi, mentre il franchise sarà disponibile anche su GeForce Now.

Ma la domanda che tutti si stanno facendo è: Call of Duty riuscirà a girare davvero bene su Nintendo Switch?

La console ibrida ha infatti degli ovvi limiti a livello hardware e non è detto che riuscirà a reggere la pressione dello shooter di Activision Blizzard.

E, come fa notare Games Radar, qualche dubbio effettivamente lo dovremmo avere.

Interrogato sul modo in cui i giochi di Call of Duty potrebbero funzionare su Switch o sulla piattaforma GeForce Now di Nvidia, Brad Smith di Microsoft ha rapidamente glissato dichiarando di non essere “la persona giusta per immergersi nell’architettura di ciascuna piattaforma”, aggiungendo, successivamente:

«Faremo in modo che i nostri giochi funzionino esattamente come le persone si aspetterebbero.»

Quel “come si aspetterebbero” non è esattamente una rassicurazione esaltante in merito.

Considerando le condizioni pericolanti in cui sono arrivati, a volte, titoli molto pesanti come gli ultimi Call of Duty su Switch, non è un buon segnale per ora.

La speranza è che l’eventuale Nintendo Switch 2, che continua ad apparire e scomparire di tanto in tanto, possa avere un hardware tale da non farci più preoccupare per la riuscita di porting come questo.

Nel frattempo Activision Blizzard ci mette del suo nella lotta di Microsoft contro Sony, lanciando dichiarazioni molto forti contro l’azienda nipponica.