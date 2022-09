Metroid Prime potrebbe tornare a breve: l’annuncio sarebbe imminente

Continuano le fortissime voci di corridoio su un imminente Nintendo Direct, che potrebbe svelare anche un grande ritorno: stiamo parlando di Metroid Prime che, in attesa di novità sul suo quarto episodio, potrebbe tornare con una grande edizione rimasterizzata.

Dopo l’enorme successo ottenuto da Metroid Dread (che potete recuperare in sconto su Amazon) la saga di Samus Aran è tornata prepotentemente come una delle IP più popolari a disposizione di Nintendo: un rilancio dei popolari Prime sarebbe, di conseguenza, una mossa strategica assolutamente sensata in vista del quarto episodio.

Il giornalista Jeff Grubb aveva infatti anticipo un nuovo evento Nintendo per la prossima settimana: un’indiscrezione confermata da numerosi insider che si aspettano un prepotente ritorno di molti dei giochi più amati per GameCube.

Tra questi ci sarebbe anche una edizione rimasterizzata di Metroid Prime, anche in questo caso anticipata dallo stesso giornalista che nelle scorse ha sottolineato che probabilmente assisteremo presto al ritorno dell’amata avventura di Samus.

Grubb è infatti intervenuto durante l’ultimo video di Nintendo Shack (via My Nintendo News), confermando le principali indiscrezioni legate al nuovo Nintendo Direct che sarebbe previsto per il prossimo 12 settembre.

In particolar modo, il giornalista si aspetta che proprio la versione remastered di Metroid Prime possa venire ufficialmente svelata al grande pubblico: la casa di Kyoto avrebbe infatti ancora in mente un lancio entro la fine del 2022, insieme ai porting rimasterizzati di The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess, facendo riferimento alle versioni ottimizzate per Wii U.

Non sarebbe la prima volta che Metroid Prime verrebbe riproposto su una nuova console: un’operazione simile venne infatti realizzata con l’edizione Trilogy, che incluse tutti e 3 i capitoli della saga in un unico pacchetto su Nintendo Wii.

Le voci di corridoio sul prossimo Nintendo Direct continuano a farsi dunque più forti che mai, anche se dobbiamo ricordarvi di prendere la notizia con le dovute precauzioni: la casa di Kyoto non ha infatti voluto ancora confermare la notizia.

In ogni caso, anche i fan di Zelda potrebbero avere motivo di gioire: Jeff Grubb non solo infatti avrebbe già confermato il porting dei due amati capitoli, ma avrebbe anche anticipato il reveal del vero nome di Breath of the Wild 2.