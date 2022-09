Nintendo Switch accoglierà il “ritorno” del GameCube? Ci sarebbero novità in arrivo

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci sulle possibili novità in arrivo su Nintendo Switch, che sembra essere pronta a fare felici i fan del GameCube con tante release importanti.

Nelle ultime ore gli insider hanno infatti parlato degli annunci che, secondo loro, sarebbero in arrivo dalla casa di Kyoto e in particolare viene fatta menzione di nuove remaster in arrivo per i giochi GameCube più amati, ma sotto forma di remaster e non in emulazione su Switch Online (che potete trovare su Amazon)

Ricordiamo che alcuni insider avrebbero già anticipato i porting di due amatissimi Zelda nel prossimo Nintendo Direct, che sarebbe previsto per questo settembre, ma che non sarebbero gli unici capolavori in arrivo su Switch provenienti dalla celebre console a forma di cubo.

Come segnalato infatti da GameRevolution, nelle ultime ore sarebbe infatti emerso che anche F-Zero GX potrebbe vedere presto il suo ritorno: una saga così amata da aver spinto un fan a diventare un azionista di Nintendo solo per chiedere il suo ritorno.

Il tutto è partito da Liam Robertson, youtuber che possiede diversi contatti nell’industria videoludica e che ha anticipato possibili grandi novità in arrivo per GameCube.

A fargli eco è stato l’account Twitter Direct-Feed Games, appartenente all’insider NateDrake, che ha risposto con un post vago ma che lancia un evidente riferimento proprio a F-Zero:

From Zero to hero just like that. — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) September 1, 2022

Anche l’insider Emily Rogers ha voluto però dire la sua in un post su Famiboards, sottolineando che oltre ai già citati Zelda e F-Zero GX ci sarebbero in arrivo anche remastered dei primi due Pikmin e di Metroid Prime.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, i fan GameCube potrebbero dunque essere in grado di riscoprire molto presto alcuni dei più grandi capolavori di quella generazione, anche in modalità portatile.

Nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni: attualmente si tratta di voci di corridoio e, con buona probabilità, nelle prossime settimane potremo già scoprire se c’è davvero un fondo di verità.

In ogni caso, non occorre ricordarvi che la console a forma di cubo è una delle più amate di sempre dai fan Nintendo: c’è chi ha deciso di farla già “tornare” su Switch, grazie a una linea di controller davvero interessanti.