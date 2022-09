Metroid Prime «nascosto» durante il Direct? Un fan se ne sarebbe accorto

Durante la giornata di oggi, il Nintendo Direct di settembre ci ha permesso di dare un rapido sguardo alle esclusive più attese, nuovi annunci e varie novità in arrivo nei prossimi mesi.

Tra le sorprese in arrivo su console Switch (potete acquistarla in consegna rapida su Amazon) una vera e propria valanga di giochi in uscita da qui e sino ai primi mesi del 2023.

Nel nostro esaustivo recap potete infatti dare un’occhiata a tutto ciò che è stato mostrato in occasione del Direct, da Zelda Tears of the Kingdom a Pikmin 4.

Tra i grandi assenti, purtroppo, un qualsivoglia annuncio legato alla saga di Metroid Prime, sebbene i fan sembrano aver scovato qualcosa di molto strano nel video di GoldenEye 007.

Via ResetEra, un fan si è accorto di una strana icona in alto a sinistra, un’icona che rimanda in modo inequivocabile alla saga di Samus.

Nelle immagini diffuse nei forum, si vede infatti che i logo del Giocatore 1 è infatti il logo di Metroid, che per molti è ovviamente una strizzatina d’occhio a un annuncio ormai prossimo legato alla saga.

Poco sotto, trovate uno screen che mostra l’icona misteriosa in alto a sinistra.

Un fan è convinto che quella “P1” sia in realtà riferito a “Prime One”, ossia la remastered del primo capitolo di Metroid Prime, uscito su console Nintendo GameCube ormai diversi anni fa.

Altri appassionati consigliano in ogni caso di abbassare le aspettative, visto che quell’icona potrebbe essere solo una coincidenza, oppure legata ad altri giochi come Metroid Prime Federation Force HD.

Sicuramente, resta la speranza che Nintendo possa davvero annunciare qualcosa a tema Samus, magari svelando la data di uscita dello scomparso Metroid Prime 4.

Restando in tema, la bomba del Direct di oggi è stata quella legata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ossia il nuovo nome ufficiale di Breath of the Wild 2.