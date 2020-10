Metroid Prime 4, studi stratosferici (e nuovi sviluppatori da Halo e GTA) per il gioco

Passano le settimane e i mesi, ma di Metroid Prime 4 ancora nessuna notizia. Il gioco è infatti letteralmente sparito dalle scene, dopo che Nintendo ha annunciato lo sviluppo del gioco su console Switch ormai da tempo immemore.

A quanto pare, però, lo sviluppo prosegue (seppure a rilento), tanto che alcuni grandi talenti dell’industria che hanno lavorato a numerosi franchise di successo (inclusi Grand Theft Auto e Halo), sono da poco saliti a bordo del progetto.

Un'immagine della Metroid Prime Trilogy.

Dylan Jobe (Warhawk), Kyle Hefley (Halo), Bharathwaj ‘Bat’ Nandakumar (Call of Duty: Black Ops), Marisa Palumbo (GTA) e Jhony Ljungstedt (Battlefield) si sono infatti uniti al team attualmente al lavoro sul progetto.

Ma non solo: sembra che Nintendo voglia fare le cose davvero in grande, investendo in nuovi uffici per i Retro Studios ad Austin, in Texas.

Il portale VGC (via Intelligence360) ha infatti rivelato che la Grande N ha deciso di sborsare la notevole somma di 500mila dollari, investiti in uno spazio adibito a uffici di 40mila piedi quadrati, pronto e operativo entro e non oltre la prossima estate del 2021.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Retro Studios aveva assunto l’art director per DICE/EA Johny Ljungstedt, oltre al lead designer Stephen Dupree, al VFX lead Adad Morales, il VFX Artist Bryan Erck e Jon Marcella (SIE di Santa Monica).

Lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato letteralmente resettato nel 2019 per far sì che il risultato finale sia all’altezza delle aspettative dei fan, tanto che la trama si preannuncia essere davvero emozionante. Non ci resta che sperare di vedere nuovamente il gioco in azione – magari questa volta in forma giocabile – prima di quanto si pensi.

Metroid Prime 4 è previsto in uscita in esclusiva su Switch in data da destinari.