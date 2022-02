Metroid Dread è “troppo difficile”? L’ultimo update vi farà cambiare idea

Una delle esclusive Switch che ha convinto maggiormente gli appassionati e gli addetti ai lavori lo scorso anno è stata sicuramente Metroid Dread: l’ultima avventura della cacciatrice di taglie Samus Aran ha proposto una naturale evoluzione del gameplay della serie, senza però rinunciare alla sua proverbiale difficoltà.

Metroid Dread propone infatti un adeguato livello di sfida, ma con il quale molti giocatori hanno avuto difficoltà ad approcciarsi e arrivando a criticare Nintendo per un gameplay «troppo difficile».

Tra i rappresentanti più celebri di chi critica l’ultima produzione MercurySteam non si può non citare David Jaffe, il papà di God of War, che è arrivato addirittura a sostenere che il gioco possiede un pessimo game design.

Ebbene, forse proprio in risposta a chi si lamentava della sfida proposta, la casa di Kyoto ha svelato una novità molto importante durante l’ultimo Nintendo Direct: da questo momento arriva una nuova modalità che farà sembrare le precedenti sfide una vera passeggiata.

Nintendo ha infatti annunciato che da questo momento i giocatori potranno accedere alla pericolosissima Modalità Dread, che offrirà un’esperienza che adesso potrà davvero essere definita «troppo difficile»: se Samus sarà colpita anche solo una volta, i giocatori vedranno immediatamente la schermata del Game Over.

La casa di Kyoto ha comunque voluto ascoltare i numerosi feedback e rendere Metroid Dread un gioco più accessibile: oltre a questa pericolosissima variante è stata infatti aggiunta la Modalità Principiante, che come suggerito dal nome renderà completare l’avventura molto più facile.

Rispetto alle difficoltà di base, se i giocatori attiveranno questa modalità saranno in grado di recuperare più facilmente Energia e Munizioni: in altre parole, sarà più semplice riuscire ad affrontare i boss e le aree più pericolose dell’avventura.

Nintendo ha anche annunciato che durante il mese di aprile arriverà la modalità serie di boss, grazie alla quale i giocatori potranno mettersi alla prova nello sconfiggere tutti i nemici più potenti l’uno dietro l’altro: di seguito vi riproporremo il trailer ufficiale svelato durante l’ultimo Direct.

Vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento delle difficoltà è disponibile da adesso: i giocatori potranno dunque scegliere se mettersi alla prova con una sfida ai limiti dell’impossibile o se affrontare un’avventura con meno stress.

Metroid Dread era stata anche oggetto di una riflessione sulla difficoltà dei videogiochi sulle nostre pagine: nel nostro speciale avevamo infatti sottolineato come rendere i boss più facili avrebbe cambiato completamente l’atmosfera del gioco. Ora saranno i giocatori a dover scoprire se la nuova modalità sia riuscita a trovare il giusto compromesso.

Ad ogni modo, il fatto che l’ultima avventura di Samus Aran abbia già ricevuto un aggiornamento di tale portata non fa altro che confermare le grandi ambizioni di Nintendo: Metroid Dread potrebbe infatti presto diventare il gioco più venduto di sempre della serie.