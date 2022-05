Metal Gear Solid V, il disarmo nucleare è possibile? Abbiamo la risposta

Fin dal lancio di Metal Gear Solid V, molti fan hanno tentato in tutti i modi di completare una delle missioni più simboliche dell’ultimo capitolo principale della saga: il disarmo di tutte le testate nucleari.

I giocatori di Metal Gear Solid V (potete acquistare The Definitive Experience con consegna rapida su Amazon) dovrebbero unire i propri sforzi per riuscire nell’impresa di rimuovere ogni singola testata nelle basi di tutti gli account coinvolti, per completare la missione e accedere a una speciale cutscene.

Gli sforzi degli utenti verrebbero poi ricompensati con un finale segreto: alcuni fan erano riusciti a ottenerlo su PS3, ma sfortunatamente utilizzando metodi considerati non legittimi.

Eppure, stando ai risultati di un’indagine, sembra proprio che allo stato attuale sia letteralmente impossibile riuscire a conseguire il disarmo nucleare su Metal Gear Solid V, rendendo dunque quella del cheating l’unica strada per vedere il finale segreto.

Come riportato da VGC, il canale YouTube Did You Know Gaming ha condotto infatti un’indagine approfondita, svelando che a causa di un bug la missione è semplicemente impossibile da completare.

Il conteggio delle testate nucleari non può infatti fisicamente raggiungere lo zero, dato che per farlo sarebbe necessario accedere a tutti gli account che ne sono in possesso, anche a quelli che sono stati bannati.

Tuttavia, le basi «illegittime» non possono essere disattivate, rendendo dunque il disarmo nucleare impossibile: si tratta di un errore presente fin dal lancio e che Konami, nonostante le segnalazioni di alcuni fan, non ha mai sistemato.

Did You Know Gaming ha infatti contattato un gruppo conosciuto come «The Anti-Nuke Gang», autori del disarmo nucleare avvenuto su PS3: nonostante tutti i loro sforzi, esistevano infatti circa 40 «testate nucleari fantasma» che non potevano essere disattivate, in quanto appartenenti ad account bannati.

Un hacker si unì dunque al gruppo, sviluppando un codice che ha consentito il disarmo nucleare senza che fosse necessario giocare: un’operazione poi giudicata illegittima dalla stessa Konami, che ha poi bannato l’utente in questione, nonostante le spiegazioni sul perché l’operazione si sia resa necessaria.

Insomma, a meno che il publisher non decida di intervenire con una patch per sistemare questo bizzarro errore, i fan dovrebbero abbandonare ogni speranza: il disarmo nucleare non potrà mai avvenire.

Va in ogni caso detto che su Xbox 360 e PS3 i server sono stati addirittura chiusi lo scorso anno: l’augurio è che Konami possa rendere fattibile il disarmo nucleare almeno sulle versioni più recenti.

Nel frattempo, i fan continuano a divertirsi e sperimentare con le missioni di gioco: sfortunatamente, il Fulton non permette di ignorare una delle sessioni più fastidiose del gioco.