Metal Gear Solid V, fan mostra trucco per comparire alle spalle dei nemici

Metal Gear Solid V The Phantom Pain è uno dei capitoli più controversi della saga creata da Hideo Kojima, ma anche uno dei più rigiocabili.

Come sanno bene i fan, è infatti tra i primi esponenti del franchise ad essere ambientato in un open world, nel quale poter sperimentare strategie di vario genere oltre a godersi una bella storia.

È possibile che lo stesso percorso venga seguito dalle prossime release della saga, che, secondo rumor, dovrebbero essere remake dei capitoli originali.

Un teaser è sembrato arrivare dagli account social ufficiali dell’IP, che parrebbero puntare in particolare ad un rifacimento del secondo episodio.

I fan continuano ad ogni modo a giocare Metal Gear Solid V The Phantom Pain e a scoprire nuovi trucchi per migliorare le loro prestazioni.

In particolare, un utente ha condiviso su Reddit un trucchetto che permette di comparire a sorpresa alle spalle di un nemico ignaro.

Il trucco di per sé sembra essere stato attivato in maniera involontaria ma, mandando avanti il tempo mentre si è in una postazione nemica, è possibile spawnare proprio al posto giusto nel momento giusto.

Così facendo, il giocatore è riuscito ad avvicinarsi senza essere rilevato alle spalle della malcapitata sentinella e ad abbatterla in un batter d’occhio.

Gli altri appassionati di Metal Gear Solid V The Phantom Pain hanno fatto giustamente notare, non senza una punta d’invidia, che con questa genialata si sarebbero risparmiati perdite di tempo e arrabbiature nelle fasi stealth più complicate.

E, a proposito di stealth, una dinamica introdotta in The Phantom Pain ha recentemente trovato spazio in un titolo acclamato ma insospettabile.

Nulla a che vedere con il sostanzioso update che ha fatto capolino sugli ultimi capitoli moderni della saga, però, che i fan più attenti hanno dovuto decifrare quasi con la lente d’ingrandimento.

Per chi teme una sparizione della proprietà intellettuale, è bene notare che, nonostante un potenziale rallentamento in arrivo, questa farà presto il suo debutto al cinema.