Metal Gear Solid, niente nuovo capitolo? Ecco il clone perfetto

Da tempo la saga di Metal Gear Solid è stata resa dormiente da Konami, specie dopo l’addio del padre della serie, Hideo Kojima.

Dopo il quinto capitolo ufficiale e lo spin-off denominato Survive, i fan sperano a braccia aperte di potere un giorno tornare ad affrontare missioni di infiltrazione nei panni di Snake.

Nonostante da mesi si vocifera che un ritorno del franchise è nei piani del publisher giapponese, ad oggi non si hanno conferme ufficiali circa un nuovo capitolo (o magari un remake della saga storica).

Ora, qualcuno ha ben pensato di «colmare il vuoto» con un gioco che va ad omaggiare però i primissimi capitoli della serie, in primis l’originale Metal Gear uscito su MSX2 nel lontano 1987.

UnMetal, questo il nome del gioco, si propone infatti come un action stealth con grafica pixel art in 2D e inquadratura a volo d’uccello, proprio come l’avventura originale di Solid Snake.

Ciò conferisce al gioco un aspetto decisamente retrò, mentre il giocatore è chiamato ad affrontare una missione segreta per sfuggire da un gruppo di militari che vogliono catturarlo per un crimine che non hai commesso.

Poco sotto, il trailer ufficiale di UnMetal (visionabile anche cliccando qui):

Il gioco è a conti fatti impostato come una parodia di una delle migliori serie di giochi d’azione stealth di sempre (ossia Metal Gear Solid), strizzando anche l’occhio ad alcune serie TV e film anni ’80, il tutto racchiuso in una fantastica esperienza di gioco 2D.

Se volete saperne di più sul gioco, raggiungete la pagina ufficiale di UnMetal su Steam. Il titolo è anche pensato per essere disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e PlayStation Vita.

Mesi fa l’art director Yoji Shinkawa ha rivelato che mancherebbe poco all’annuncio ufficiale del nuovo gioco del buon Hideo.

Kojima ha infatti da poco condiviso un post sui social che lascerebbe intendere che sarà presente a un evento molto importante in concomitanza con l’E3 2021.