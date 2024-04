Kojima ha un grande rimpianto per un Metal Gear Solid

A quanto pare, Hideo Kojima ha un grande rimpianto per Metal Gear Solid: Peace Walker, ed è legato a una canzone.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Kojima è tornato a parlare del capitolo uscito in origine su PSP.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla storia di Peace Walker! Proseguite a vostro rischio.

Verso la conclusione del gioco, The Boss prende il controllo dell'arma AI Peace Walker e la fa "suicidare" annegandosi.

La macchina, o meglio, The Boss, canta il brano "Sing" di Joe Raposo, originariamente scritto per Sesame Street, ma poi diventato famoso con la cover dei Carpenters.

È questo momento che Kojima rimpiange in particolar modo: nel tweet che trovate poco sopra, l'autore rivela che originariamente era prevista un'altra canzone per chiudere la sezione di The Boss in Peace Walker nel segmento finale.

Kojima e Konami non sono infatti riusciti ad assicurarsi i diritti della canzone in questione, anche se sono andati a visitare la famiglia a cui appartiene il brano.

Al suo posto Kojima ha dovuto utilizzare Sing, che non era la sua prima scelta, ma è comunque una "grande canzone" secondo il director.

Kojima non rivela quale brano sia stato scelto per la scena finale di The Boss, ma si adattava "perfettamente" ai temi di Peace Walker sulla "pace" e sugli anni '70 in generale. Insomma, alla fine della fiera è andata comunque benissimo così.

