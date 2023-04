Metal Gear Solid 3 Remake, la cantante della serie potrebbe aver svelato un nuovo indizio

Continuano ormai a rincorrersi da diverso tempo le voci su un possibile remake in vista di Metal Gear Solid 3: Konami non ha mai voluto commentare ufficialmente le indiscrezioni, ma nelle scorse ore potrebbe essere arrivato un ulteriore indizio importante sulla sua esistenza.

La cantante Donna Burke, nota ai fan per aver dato il suo contributo al quinto capitolo della saga (che trovate su Amazon), ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale un post decisamente sospetto, che potrebbe aver svelato il suo possibile contributo al remake.

Ricordiamo che le prime voci sul tema confermavano non solo un ritorno del terzo capitolo della saga, ma anche di Silent Hill: dopo che Konami ha già ampiamente confermato il rilancio della serie horror, adesso i fan stanno solo aspettando che lo studio possa fare altrettanto con Metal Gear Solid.

E il terzo capitolo sarebbe proprio il primo della lista: un’ipotesi che torna a fare prepotentemente rumore dopo che la cantante Donna Burke ha svelato di essere nel pieno di alcune registrazioni, mostrando una cover che non può passare assolutamente inosservata.

Nella foto pubblicata sul suo profilo è infatti possibile vedere una cover con la scritta “Snake Eater”, raffigurante tra l’altro un gatto che richiama proprio le sembianze di Venom Snake.

Un post che ha inevitabilmente scatenato la curiosità della community, curiosa di scoprire se Donna Burke abbia effettivamente voluto lanciare un riferimento al suo possibile contributo al tanto chiacchierato Metal Gear Solid 3 Remake o se, semplicemente, si è trattato solo di un modo di stuzzicare i fan.

Per il momento, non possiamo fare altro che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti o delucidazioni al riguardo: ovviamente vi terremo tempestivamente informati sulle nostre pagine in caso di novità sulla vicenda.

Ricordiamo che il team di sviluppo Virtuous, che stando alle indiscrezioni dovrebbe occuparsi del remake, è stato associato spesso a Konami negli ultimi tempi, suggerendo che effettivamente ci sia una collaborazione in corso.

L’autrice della canzone “Sins of the Father” di Metal Gear Solid V aveva anche dichiarato tempo fa di voler dare il suo contributo anche al film ufficiale della saga, che sembra però ormai scomparso dai radar: in attesa di eventuali novità, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo sul progetto.