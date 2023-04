Bowser ha già scelto il “suo” Wario per Super Mario Bros. 2 (e viene da The Last of Us)

Il film di Super Mario Bros. si è già confermato un incredibile successo al cinema, frantumando i record per gli adattamenti videoludici e perfino per i lungometraggi animati in generale, al punto che ormai molti fan stanno iniziando a pensare ad un possibile sequel.

Tra questi possiamo certamente includere anche Jack Black, l’interprete del perfido Bowser nell’adattamento cinematografico di Nintendo e Illumination e che non sembra essere sicuro di poter tornare nel sequel, ma di avere già in mente chi potrebbe sostituirlo nel ruolo di un altro celebre rivale dell’idraulico (trovate una delle sue più amate avventure, Super Mario Odyssey, su Amazon).

In un’intervista rilasciata a GameSpot, il “vero” Bowser ha svelato di voler vedere Wario in un nuovo film di Super Mario Bros, svelando anche di aver già individuato quello che secondo lui sarebbe l’attore perfetto per interpretarlo.

Jack Black ha ammesso di voler vedere Pedro Pascal interpretare il potenziale nuovo rivale di Wario: un casting che permetterebbe alla star di The Last of Us di esordire ufficialmente in un nuovo adattamento videoludico.

Dopo Joel, Jack Black vuole vedere Pedro Pascal interpretare i panni di Wario.

L’interprete di Bowser ha citato la sua esperienza con Kung Fu Panda — dove interpretava il panda Po — per sottolineare che ogni futuro film della mascotte Nintendo potrebbe vedere un nuovo villain: non è detto, insomma, che il re dei Koopa possa tornare a essere una minaccia nel sequel.

Tuttavia, di fronte al suggerimento che Bowser possa scegliere di allearsi temporaneamente con Mario per sconfiggere una minaccia ancora più pericolosa, è arrivato il suo clamoroso suggerimento per portare la star di The Last of Us nell’universo animato:

«E se ci fosse un cattivo ancora più potente e malvagio? Qualcosa che mi costringa ad aiutare Mario per difendere il nostro universo contro una forza del male mai vista prima? State pensando quello che penso io? Wario. Pedro Pascal è Wario».

Tralasciando il fatto che appaia estremamente improbabile che Wario possa rivelarsi così minaccioso da far paura perfino a Bowser, l’idea è sicuramente molto affascinante: vedremo se effettivamente, a prescindere da chiunque si riveli il grande villain da sconfiggere, potremo vedere anche il suo esordio nel prossimo film animato.

Ironicamente, ricordiamo che Pedro Pascal ha già “interpretato” Mario in un folle sketch organizzato da SNL, che ha immaginato Mario Kart come un adattamento post-apocalittico in stile The Last of Us. In un certo senso, possiamo dire che l’esperienza in questo universo non gli manca di certo.

Va comunque detto che l’attesa per un eventuale nuovo film sarà particolarmente longeva: Miyamoto ha già anticipato che per il momento non ci sarà «probabilmente» alcun annuncio nel breve periodo.

Resta il fatto che l’incredibile successo ottenuto al cinema, soprattutto nel territorio italiano, sembra dare quasi per scontato l’arrivo di un sequel, così come la presenza dell’inevitabile scena post-credit.