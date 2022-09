Qualcuno è convinto di aver scovato il Konami Code in Metal Gear Solid 2

Il Konami Code è una delle tante leggende del mondo dei videogiochi, e qualcuno è convinto di averlo trovato anche in Metal Gear Solid 2.

Il leggendario videogioco di Hideo Kojima, che trovate sempre su Amazon, è ancora oggi una fonte inesauribile di segreti, easter egg e meme (decisamente a tema, in quest’ultimo caso…).

C’è chi ha scoperto un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando un significato nascosto.

Mentre altri si sono impegnati ulteriormente in Metal Gear Solid 2, riesumando per la prima volta tutte le ricompense delle dog tags.

Un altro fan sfegatato del gioco ha scoperto il Konami Code all’interno di Metal Gear Solid 2, o almeno ne é estremamente convinto.

Il celebre trucco da inserire nei giochi più vari, anche non firmati direttamente da Konami, per ottenere diversi effetti non era mai stato scovato ufficialmente nel gioco.

Un utente di Reddit lo ha trovato nel secondo capitolo della saga di Hideo Kojima, portando anche delle prove visive:

Come potete vedere qui sopra, il fan ha ricostruito l’intero Konami Code a partire da una cutscene di Metal Gear Solid 2, quella della celebre stretta di mano tra Snake e Otacon.

Questa cutscene, nello specifico:

Il Konami Code è entrato nella leggenda e, in attesa che qualcuno ne confermi l’esistenza anche in MGS2 o meno dando credito all’analisi di questo utente, è stato citato in tantissimi altri modi.

Anche su Google Stadia, in cui il retro del controller cita apertamente il leggendario codice.

Una stringa creata da Kazuhisa Hashimoto, scomparso prematuramente all’età di 61 anni nel febbraio del 2020.

A proposito di Konami, la casa nipponica si sta preparando ad un annuncio molto importante durante il Tokyo Game Show 2022. Tra i tanti rumor e indiscrezioni pare che riguarderà proprio Metal Gear Solid.