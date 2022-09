Sette anni fa Metal Gear Solid arrivava alla fine, e Kojima ne ha nostalgia

Metal Gear Solid V The Phantom Pain è l’ultimo capitolo della serie ideata da Hideo Kojima, un gioco che oggi compie ben sette anni dall’uscita europea.

L’intera saga (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) ha infatti trovato il suo finale nel quinto capitolo, un gioco contraddistinto tra alti e bassi.

Tra un disarmo nucleare e un altro, i fan della serie continuano spesso a citare il gioco, il quale è stato l’ultimo episodio diretto da Kojima prima dell’addio da Konami.

Nonostante gli anni, il rapporto tra i fan e MGSV è ancora piuttosto ambiguo, sebbene ora è lo stesso Hideo Kojima a ricordare «i bei tempi andati».

Con un post via Twitter, Kojima-san ha infatti voluto festeggiare il settimo compleanno di Metal Gear Solid V, un compleanno intriso di nostalgia.

«Sono passati 7 anni, mi manca ogni cosa», scrive un commosso Kojima in un tweet, con allegato il video della Metal Gear Solid Legacy, in cui i vari membri dello staff – oltre ad alcune guest star come Guillermo del Toro, Vince Zampella e Troy Baker – parlano del quinto capitolo.

Poco più in basso, il post di Kojima con allegato il video in questione (preparate i fazzoletti).

Del resto, sono ore parecchio concitare per i fan di Snake e soci: a seguito delle notizie emerse in rete che vedono in arrivo una remaster dei primi tre Metal Gear Solid, l’hype sta infatti iniziando a salire vertiginosamente.

Ma non solo: da qualche ora ha iniziato a circolare anche la voce che uno dei giochi destinati a tornare sia Metal Gear Solid The Twin Snakes, il remake del primo capitolo uscito originariamente su Nintendo GameCube diversi anni fa.

Infine, mesi fa si è tornati a parlare di un presunto remake del primo MGS, sebbene ad oggi manchino le conferme da parte del publisher giapponese Konami, detentore dei diritti di sfruttamento del marchio.